به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ، روزنامه «فواصل» به نقل از مختار حنیش، چهره برجسته و رهبر قبیله‌ای از زاویه (۵۰ کیلومتری غرب طرابلس، پایتخت لیبی)، نوشت: «توافق‌نامه‌ای برای آتش‌بس و استقرار تیپ ۵۲، تشکیلات نظامی منظم متعلق به منطقه نظامی ساحل غربی که تحت فرماندهی ستاد کل ارتش دولت وفاق ملی است، حاصل شده است.»

حنیش افزود: «درگیری‌ها در بخش شمالی زاویه پس از مداخله بزرگان قبایل و ریش سفیدان شهر متوقف شده است.»

وی ادامه داد: «منطقه شمالی پرجمعیت بوده و شامل تأسیسات حیاتی از جمله پالایشگاه زاویه است.»

حنیش خاطرنشان کرد که «هیچ آمار رسمی دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌ها وجود ندارد»، اما گفت که «تاکنون مرگ دو نفر در داخل خانه‌هایشان تأیید شده است و نام چهار کشته دیگر نیز در حال انتشار است.»

کانال خصوصی لیبیایی «لیبیا الاحرار» به نقل از حسین المغیربی، یکی از اعضای ریش سفیدان و خردمندان زاویه، گزارش داد که «ریش سفیدان شهر با رهبران نظامی دخیل در درگیری که به میانجیگری پاسخ دادند، وارد مذاکره شدند.»

المغیربی افزود: «در روزهای آینده تمهیدات بیشتری از جمله ارتباط با طرف‌های درگیر برای تلاش برای کاهش بیشتر تنش در اوضاع و جلوگیری از تکرار درگیری در نظر گرفته شده است.»

پیش از این در روز جمعه، شرکت ملی نفت (NOC) از تعلیق عملیات نفتی در مجتمع نفتی زاویه (پالایشگاه زاویه) در نتیجه درگیری‌ها خبر داد.

شرکت ملی نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بندر نفتی زاویه از تمام تانکرها تخلیه شده و پالایشگاه به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شده است.»

پالایشگاه زاویه دومین پالایشگاه بزرگ لیبی پس از پالایشگاه راس لانوف در منطقه هلال نفتی (مرکز لیبی) است. این شرکت نفت خام را فرآوری می‌کند، آسفالت تولید می‌کند، روغن‌های معدنی را مخلوط و بسته‌بندی می‌کند، نفت خام را از طریق ترمینال نفتی شرکت صادر می‌کند و برخی از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازار محلی را تأمین می‌کند.

در حالی که بیانیه‌های رسمی طرف‌های درگیر در این درگیری‌ها را مشخص نکرده‌اند، منابع لیبیایی به خبرگزاری آناتولی گفتند که این درگیری در منطقه جنوبی الحرشه در زاویه، در نزدیکی پالایشگاه نفت، بین گروهی به رهبری محمد بحرون، معروف به "الفار" و تحت حمایت سایر گروه‌های مسلح، و یک گروه مسلح به رهبری سالم لطیف در جریان بوده است.

همین منابع گزارش دادند که این درگیری‌ها به کشته شدن مسعوده ابو حربه، منجر شد، زنی که در اثر اصابت گلوله توپ به خانه‌اش کشته شد، و همچنین ادهم اجینه، مرد جوانی وابسته به یک گروه مسلح که پالایشگاه نفت را کنترل می‌کند و در این درگیری‌ها شرکت دارد.

در مورد دامنه درگیری‌ها، منابع اعلام کردند که درگیری‌ها گسترش یافته و شامل مناطق دیگری در مجتمع پالایشگاه نیز شده است.

در همین حال، شرکت بازاریابی نفت بریقه در لیبی از نشت قابل توجه نفت سفید هواپیمایی پس از برخورد دو گلوله به مخزنی که حاوی آن بود، خبر داد. این گلوله‌باران در جریان درگیری‌های مسلحانه‌ای که از سپیده دم در مجاورت یک مجتمع نفتی در شهر زاویه ادامه داشته است، رخ داد.

این شرکت در بیانیه‌ای توضیح داد که «تیم‌های تعمیر و نگهداری و اورژانس توانستند به محل نشت دسترسی پیدا کنند تا نشت را متوقف کرده و از رسیدن سوخت به منابع احتراق جلوگیری کنند. کل محل تخلیه شده است.»

از سوی دیگر، هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی (UNSMIL) در بیانیه‌ای این درگیری‌ها را محکوم کرد و درباره آسیب جدی به زیرساخت‌های استراتژیک و اقتصاد لیبی هشدار داد.

