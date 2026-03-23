  1. جامعه
  2. شهری
۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

لایروبی مسیر ۹ کیلومتری رودخانه‌های وردآورد و کن

به منظور آمادگی کامل در برابر بارش‌های فصلی و پیشگیری از وقوع سیلاب‌های احتمالی، عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه‌های کن و وردآورد به طول بیش از ۹ کیلومتر در منطقه ۲۲ تهران به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عملیات لایروبی رودخانه‌ها بصورت گسترده با هدف مدیریت صحیح منابع آبی، ارتقای ایمنی نقاط حساس و پیشگیری از طغیان رودخانه‌ها در مواجهه با بارش‌های بهاری کلید خورد.

با توجه به جغرافیای منطقه ۲۲ و اهمیت هدایت آب‌های سطحی، پاکسازی مسیر رودخانه‌ها در اولویت برنامه‌های خدمات شهری قرار گرفته است.

در این عملیات لایروبی رودخانه کن در چند فاز حد فاصل شمال بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید حکیم و در فاز بعد در حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید حجازی به اجرا در آمده است.

در این راستا عملیات پاکسازی و رسوب‌زدایی در محدوده رودخانه کن به طول ۶ کیلومتر و ۵۰۰ متر و همچنین رودخانه وردآورد به طول ۲ کیلومتر و ۹۰۰ متر با موفقیت اجرایی شد. در مجموع، بیش از ۹ کیلومتر از بستر این رودخانه‌ها از پسماند، شاخ‌وبرگ و رسوبات سنگین تخلیه شده تا ظرفیت کامل هدایت سیلاب در این مسیرها برقرار شود.

به گزارش سایت شهر، این عملیات پاکسازی به‌صورت مستمر و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات مکانیزه دنبال می‌شود.

کد مطلب 6781685
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها