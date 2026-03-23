به گزارش خبرگزاری مهر،عملیات لایروبی رودخانه‌ها بصورت گسترده با هدف مدیریت صحیح منابع آبی، ارتقای ایمنی نقاط حساس و پیشگیری از طغیان رودخانه‌ها در مواجهه با بارش‌های بهاری کلید خورد.

با توجه به جغرافیای منطقه ۲۲ و اهمیت هدایت آب‌های سطحی، پاکسازی مسیر رودخانه‌ها در اولویت برنامه‌های خدمات شهری قرار گرفته است.

در این عملیات لایروبی رودخانه کن در چند فاز حد فاصل شمال بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید حکیم و در فاز بعد در حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید حجازی به اجرا در آمده است.

در این راستا عملیات پاکسازی و رسوب‌زدایی در محدوده رودخانه کن به طول ۶ کیلومتر و ۵۰۰ متر و همچنین رودخانه وردآورد به طول ۲ کیلومتر و ۹۰۰ متر با موفقیت اجرایی شد. در مجموع، بیش از ۹ کیلومتر از بستر این رودخانه‌ها از پسماند، شاخ‌وبرگ و رسوبات سنگین تخلیه شده تا ظرفیت کامل هدایت سیلاب در این مسیرها برقرار شود.

به گزارش سایت شهر، این عملیات پاکسازی به‌صورت مستمر و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات مکانیزه دنبال می‌شود.