ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه کمک خیرین به امر مدرسه‌سازی نقشی تربیتی دارد و دولت باید زمینه مشارکت بیشتر مردم را در ساخت مراکز آموزشی مهیا کند، اظهار داشت: از سال 57 تاکنون 1922 پروژه با هشت هزار و 968 کلاس درس و یک میلیون و 128 مترمربع زیربنا و صرف 77 میلیارد تومان اعتبار در استان همدان ساخته شده است که سهم خیرین از این تعداد 565 پروژه با 2 هزار و 104 کلاس درس است که 181 هزار مترمربع زیربنا را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: خیرین استان همدان تاکنون بیش از 30 میلیارد تومان برای احداث مدرسه هزینه کرده‌اند که از این میزان 15 میلیارد تومان به صورت زمین، خانه و ملک بوده است.

ابراهیم امینی فرد از برگزاری دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان در 19 اردیبهشت ماه خبر داد و تصریح کرد:10 کمیته برای برگزاری این جشنواره تشکیل شده است و همزمان با برگزاری جشنواره نمایشگاهی شامل 23 غرفه در محل برگزاری جشنواره بر پا می‌شود.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در خصوص تعهدات خیرین نیز گفت: در سال 77 که اولین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در استان همدان برگزار شد، خیرین مبلغ 571 میلیون تومان را تعهد کردند که این رقم در سال گذشته به هشت و نیم میلیارد تومان رسید.

وی از تحقق 60 درصد تعهدات خیرین استان همدان خبر داد و با بیان اینکه در پنج سال اخیر 111 پروژه با 620 کلاس درس از محل کمک خیرین تحویل آموزش و پرورش شده است، گفت: عملکرد خیرین استان همدان در امر مدرسه‌سازی در پنج سال اخیر در مقایسه با پنج سال اول برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز چهار و نیم برابرشده است.