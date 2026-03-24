۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۲

۶ شهید و ۹ مجروح در پی حمله آمریکایی-صهیونی به منازل مسکونی در تبریز

تبریز-اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از شهادت ۶ نفر و مجروح شدن ۹ نفر در پی حملات صهیونی-آمریکایی به دو نقطه از شهر تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی آمده است:

نیمه شب گذشته، طی حملات صهیونی-آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز مورد اصابت قرار گرفتند.

طی حمله به کوی شهید قره‌باغی در منطقه شهید مفتح، متاسفانه ۶ نفر از هموطنان شریف شهید و ۹ نفر مجروح شدند. عملیات امداد و رهاسازی تا این لحظه ادامه دارد.

همچنین در حمله دیگری که به محله امام حسین انجام شد، تاسیسات زیربنایی آسیب دید و الحمدلله مورد مجروح و شهید گزارش نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. از هم‌وطنان عزیز تقاضا می‌شود آرامش خود را حفظ کنند و اخبار را از منابع معتبر پیگیری نمایند.

    • مهدی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه که مردم بی گناه میزنن
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه با این جنگی که راه انداخته اند
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      شماهم انتقام بگیرید تلافی کنید. اونا رهبرمارو شهید کردن ولی متاسفانه نتانیاهو جانی که حقش واقعا واقعا واقعا مرگ به درک واصل شدنه هنوز زنده چه خبره؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها