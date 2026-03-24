۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

دستگیری ۳ عامل وابسته به دشمن در شاهرود

دستگیری ۳ عامل وابسته به دشمن در شاهرود

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سه عامل مرتبط با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان شاهرود با اشرافیت اطلاعاتی و همکاری شهروندان، خبری مبنی بر فعالیت سه نفر از عاملان دشمن آمریکایی _ صهیونی دریافت کردند که رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هوشیاری و دقت نظر، هر سه نفر را که با هدایت بیگانگان، قصد ارسال مستندات و اطلاعات از مقرهای نظامی و انتظامی و حساس برای دشمن را داشتند با اقدام به موقع دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه از متهمان تعدادی لوازم ارتباطی و اقلام ممنوعه کشف و ضبط شد، گفت: تمامی این افراد پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

