  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

روایت سئول از محورهای رایزنی میان وزرای خارجه ایران و کره جنوبی

روایت سئول از محورهای رایزنی میان وزرای خارجه ایران و کره جنوبی

وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: وزیر خارجه سئول با همتای ایرانی خود درباره ایمنی کشتی‌های کره‌ای و دریانوردی در تنگه هرمز گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه سئول امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در خصوص گفتگوی تلفنی میان وزرای خارجه ایران و کره جنوبی اعلام کرد: چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود در مورد ایمنی کشتی‌ های کره‌ ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز رایزنی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه سئول در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه کره جنوبی از همتای ایرانی خود خواست تا پیرامون وضعیت مرتبط با حادثه هدف قرار گرفتن یک کشتی کره‌ای بررسی کند.

این در حالیست که ساعاتی پیش رسانه ها اعلام کردند که چو هیون وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه جمهوری کره جنوبی در یک تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای گفتگو کرد.

کد مطلب 6832868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها