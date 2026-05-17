روایت سئول از محورهای رایزنی میان وزرای خارجه ایران و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه سئول امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در خصوص گفتگوی تلفنی میان وزرای خارجه ایران و کره جنوبی اعلام کرد: چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود در مورد ایمنی کشتی‌ های کره‌ ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز رایزنی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه سئول در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه کره جنوبی از همتای ایرانی خود خواست تا پیرامون وضعیت مرتبط با حادثه هدف قرار گرفتن یک کشتی کره‌ای بررسی کند.

این در حالیست که ساعاتی پیش رسانه ها اعلام کردند که چو هیون وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه جمهوری کره جنوبی در یک تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای گفتگو کرد.