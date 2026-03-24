پکن: طولانی شدن درگیری به نفع هیچ طرفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه چین، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اعلام تعویق حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران، نسبت به پیامدهای اینگونه تهدیدات در سطح جهانی و منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد و خواستار آتش‌بس و پایان حملات علیه تهران شد.

وی افزود: ادامه و طولانی شدن درگیری‌ها به سود هیچ طرفی نیست و آتش‌بس و گفتگو تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

لین جیان افزود: چین نسبت به تشدید مداوم تنش‌ها و پیامدهای فرامرزی آن که صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، عمیقا نگران است.

وی همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً آتش‌بس را اجرا کرده و هرچه سریع‌تر به مسیر گفتگو و حل‌وفصل سیاسی بازگردند.

این اظهارات درحالی مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز گذشته (دوشنبه) مدعی شده است که حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق انداخته می‌اندازد.