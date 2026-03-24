  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

پکن: طولانی شدن درگیری به نفع هیچ طرفی نیست

سخنگوی وزارت خارجه چین در موضع گیری جدید خود درباره جنگ خاورمیانه گفت: ادامه و طولانی شدن درگیری‌ها به سود هیچ طرفی نیست و آتش‌بس و گفتگو تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه چین، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اعلام تعویق حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران، نسبت به پیامدهای اینگونه تهدیدات در سطح جهانی و منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد و خواستار آتش‌بس و پایان حملات علیه تهران شد.

وی افزود: ادامه و طولانی شدن درگیری‌ها به سود هیچ طرفی نیست و آتش‌بس و گفتگو تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

لین جیان افزود: چین نسبت به تشدید مداوم تنش‌ها و پیامدهای فرامرزی آن که صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، عمیقا نگران است.

وی همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً آتش‌بس را اجرا کرده و هرچه سریع‌تر به مسیر گفتگو و حل‌وفصل سیاسی بازگردند.

این اظهارات درحالی مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز گذشته (دوشنبه) مدعی شده است که حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق انداخته می‌اندازد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها