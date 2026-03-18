التماس کاخ سفید به چین و ناتو برای بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که سفر دونالد ترامپ به چین در اواخر ماه جاری ممکن است به تعویق بیفتد.

ترامپ در پی اشتباه محاسباتی خود درباره پیامدهای حمله به ایران بر تنگه هرمز دست به دامن کشورهایی همچون چین شده در حالی که قرار بود پیش از تجاوز به ایران، در فروردین ماه به پکن سفر کند.

لیویت گفت: «این احتمال وجود دارد که این سفر به تعویق بیفتد. ما شما را در جریان خواهیم گذاشت، اما این گفت‌وگوها در سطح رهبران در حال انجام است و به محض آنکه اطلاع رسای جدیدی داشته باشیم، تاریخ‌های جدید را اعلام خواهیم کرد.»

وی با تکرار درخواست ترامپ از چین و متحدان ناتو برای همراهی با ایالات متحده آمریکا درباره تنگه هرمز، ادعا کرد که این کشورها از تجاوز آمریکا به ایران بهره‌مند می‌شوند!