حضور «هدیه بازوند» در هلال احمر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هدیه بازوند، بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، ضمن دیدار با مدیران و نیروهای امدادی این نهاد، بر نقش مؤثر هنرمندان در ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایثار تأکید کرد.
بازوند در این بازدید با ادای احترام به مقام شامخ دانشآموزان و معلمان شهید دبستان رهپویان شهدای خلیجفارس و شجره طیبه میناب، پیام تسلیت خود را به خانوادههای آن عزیزان ابلاغ کرد.
وی همچنین از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه هلال احمر هرمزگان قرار گرفت و با امدادگران این مجموعه به گفتوگو نشست.
