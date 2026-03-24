حضور «هدیه بازوند» در هلال احمر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هدیه بازوند، بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، ضمن دیدار با مدیران و نیروهای امدادی این نهاد، بر نقش مؤثر هنرمندان در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و ایثار تأکید کرد.

بازوند در این بازدید با ادای احترام به مقام شامخ دانش‌آموزان و معلمان شهید دبستان رهپویان شهدای خلیج‌فارس و شجره طیبه میناب، پیام تسلیت خود را به خانواده‌های آن عزیزان ابلاغ کرد.

وی همچنین از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه هلال احمر هرمزگان قرار گرفت و با امدادگران این مجموعه به گفت‌وگو نشست.