  1. استانها
  2. مرکزی
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۴

تجمع پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب

تجمع پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب

دلیجان- در این ویدئو حضور پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6782827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها