https://mehrnews.com/x3bG24 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۴ کد مطلب 6782827 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۴ تجمع پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب دلیجان- در این ویدئو حضور پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6782827 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور پرشور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح اجتماع حماسی مردم انقلابی خمین در حمایت از ولایت فقیه و رزمندگان اسلام شکوه حضور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام حضور باشکوه مردم محلات در بیعت با رهبر و تشییع پیکر شهید احمد محمدی برچسبها دلیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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