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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶

اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح

اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح

ساوه- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6782832

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