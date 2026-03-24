https://mehrnews.com/x3bG29 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶ کد مطلب 6782832 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶ اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح ساوه- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح را ملاحظه میکنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6782832 کپی شد مطالب مرتبط تجمع پرشور مردم دلیجان در بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور پرشور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب حضور باشکوه مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب در حسینیه شهدا حضور پرشور و حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر و رزمندگان اسلام اجتماع پرشور و حماسی مردم ولایی ساوه در حمایت از ولایت فقیه اجتماع حماسی ساوجیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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