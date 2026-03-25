جان تازه نوروز به صنایع دستی و سوغات مازندران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نوروز در مازندران، با ترکیبی از رطوبت دلنشین هوا، بوی چوب تازه و رنگ‌های زنده صنایع دستی، حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته است.

در شرایطی که کشور روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد و حمله تجاوزکارانه آمریکایی–صهیونیستی به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی تبدیل شده، اما جریان سفرهای نوروزی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه مازندران همچنان در صدر مقاصد گردشگری قرار گرفته است.

این حضور پررنگ مسافران، جان تازه‌ای به بازارچه‌های سوغات و صنایع دستی استان بخشیده که در نقاط مختلف شهری و بین‌راهی برپا شده‌اند.

در برخی شهرهای استان، بازارچه‌ای نوروزی با غرفه‌های چوبی و پارچه‌های رنگارنگ برپا شده است. صدای موسیقی محلی در فضا پیچیده و جمعیت مسافران در حال گشت‌وگذار میان غرفه‌ها هستند.

رونق بازارهای نوروزی

در شهر ساری و در یکی از غرفه‌ها، مجتبی حسینی، تولیدکننده محصولات چوبی مشغول کار است. او در توضیح وضعیت این روزها می‌گوید: از ابتدای تعطیلات حجم مسافران بسیار بالا بوده و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شرایط خاص کشور تأثیر محسوسی بر کاهش سفرها نداشته است. مردم همچنان به مازندران می‌آیند و همین موضوع باعث رونق بازار ما شده است.

او در گفت وگو با خبرنگار مهر به محصولات خود اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: بیشتر کارهای ما شامل ظروف چوبی مانند قاشق، کاسه و سینی است که با چوب‌های بومی ساخته می‌شود. مسافران وقتی روند تولید را می‌بینند، ارتباط بهتری با محصول برقرار می‌کنند و این برای ما ارزشمند است.

چند غرفه آن‌طرف‌تر، فاطمه عباسی، هنرمند حصیرباف از روستاهای اطراف بابل، محصولات خود را با دقت چیده است. سبدها، زیراندازها و ظروف حصیری، با رنگ طبیعی خود جلوه‌ای خاص به غرفه داده‌اند. او درباره پیشینه کارش می‌گوید: این هنر را از مادربزرگم یاد گرفتم و سال‌هاست که در کنار خانواده به این کار مشغول هستیم. در گذشته بیشتر مصرف خانگی داشت، اما حالا با برپایی بازارچه‌ها، به منبع درآمد تبدیل شده است.

استقبال مسافران از سوغات مازندران

عباسی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مسافران اضافه می‌کند: با وجود فضای خبری و نگرانی‌هایی که وجود دارد، مردم همچنان سفر می‌کنند. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که نیاز به تغییر حال‌وهوا دارند و خرید صنایع دستی برایشان حس خوبی ایجاد می‌کند.

در بخش دیگری از بازارچه، غرفه سفالگری توجه رهگذران را جلب کرده است. رضا قربانی، سفالگر جوان از آمل، در حال توضیح دادن به مشتریان درباره مراحل ساخت آثارش است.

او به خبرنگار مهر می‌گوید: تلاش کرده‌ایم طرح‌های سنتی را با نیازهای امروز ترکیب کنیم. مثلاً ظروف تزئینی با نقش‌های بومی اما کاربردی‌تر و متناسب با سلیقه نسل جوان.

او درباره تأثیر نوروز بر فروش خود می‌افزاید: این ایام بهترین فرصت برای دیده شدن است. بسیاری از مسافران برای اولین بار با سفال مازندران آشنا می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا می‌شود.

در میان خریداران، خانواده‌ای از مشهد در حال انتخاب سوغات هستند. موسوی، مادر خانواده، در توضیح دلیل سفرشان می‌گوید: با وجود شرایط کشور، تصمیم گرفتیم سفر کنیم چون احساس کردیم این کار هم به روحیه خودمان کمک می‌کند و هم نوعی حمایت از مردم این مناطق است.

وی اضافه می‌کند: وقتی از نزدیک با تولیدکنندگان صحبت می‌کنیم و زحمت آن‌ها را می‌بینیم، ترجیح می‌دهیم خرید مستقیم انجام دهیم. این کار هم کیفیت بهتری دارد و هم حس بهتری منتقل می‌کند.

در گوشه‌ای دیگر، رضایی، دانشجوی جوان تهرانی، در حال بررسی یک کیف حصیری است و درباره انتخابش می‌گوید: این محصولات خاص هستند و در فروشگاه‌های معمولی پیدا نمی‌شوند.

وی افزود: برای من مهم است چیزی بخرم که هویت فرهنگی داشته باشد و یادآور این سفر باشد.

بازارچه های بین راهی

در مسیرهای منتهی به شهرهای غربی استان مانند رامسر و تنکابن نیز، بازارچه‌های بین‌راهی رونق گرفته‌اند. خودروها یکی پس از دیگری توقف می‌کنند و مسافران برای خرید سوغات به غرفه‌ها سر می‌زنند.

حسین کلوانی، فروشنده محصولات نمدی در نوشهر، درباره وضعیت فروش می‌گوید: بخش زیادی از فروش ما به همین توقف‌های کوتاه مسافران وابسته است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه امسال استقبال بسیار خوب بوده و بسیاری از مسافران با دقت محصولات را انتخاب می‌کنند.

او با اشاره به شرایط کشور ادامه می‌دهد: شاید تصور می‌شد که سفرها کاهش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد مردم بیشتر به دنبال فرصتی برای فاصله گرفتن از فضای ذهنی سنگین هستند و این موضوع به رونق بازار کمک کرده است.

در کنار صنایع دستی، سوغات خوراکی مازندران نیز جایگاه ویژه‌ای در این بازارچه‌ها دارد. غرفه‌های عرضه عسل، کلوچه، مربا و ترشی‌های محلی، همواره با استقبال مسافران مواجه هستند. این ترکیب از هنر و خوراک، تجربه‌ای کامل از فرهنگ بومی منطقه را به گردشگران ارائه می‌دهد.

محمدرضا کریمی، کارشناس حوزه گردشگری، در تحلیل وضعیت موجود می‌گوید: مازندران در روزهای ابتدایی نوروز، به رغم شرایط خاص کشور، در صدر سفرهای نوروزی قرار گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در میان مقاصد گردشگری کشور است.

برپایی بازارچه‌های صنایع دستی، فرصتی مهم برای ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده است

او در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش بازارچه‌ها توضیح می‌دهد: برپایی بازارچه‌های صنایع دستی، فرصتی مهم برای ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: این تعامل نه‌تنها به اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه باعث انتقال فرهنگ و هویت بومی نیز می‌شود.

با این حال، چالش‌هایی همچنان وجود دارد. برخی تولیدکنندگان به رقابت با کالاهای صنعتی و ارزان‌قیمت اشاره می‌کنند و معتقدند که نیاز به حمایت بیشتری دارند. همچنین موضوع بسته‌بندی و حمل آسان محصولات، از دیگر مواردی است که می‌تواند به افزایش فروش کمک کند.

با وجود این مسائل، آنچه در بازارچه‌های نوروزی مازندران دیده می‌شود، تصویری از پویایی و امید است. هنرمندانی که با عشق به کار خود ادامه می‌دهند و مسافرانی که با اشتیاق از آن‌ها خرید می‌کنند، نشان‌دهنده تداوم یک جریان فرهنگی زنده هستند.

۱۱ بازارچه نوروزی برپا شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از راه‌اندازی گسترده بازارچه‌های نوروزی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این بازارچه‌ها در ۱۱ شهر برپا می‌شود.

حسین ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز رسمی فعالیت بازارچه‌های نوروزی در استان مازندران اظهار کرد: همزمان با شروع موج سفرهای نوروزی، بیش از ۱۱ بازارچه در شهرهای مختلف استان برپا شده است تا زمینه عرضه مستقیم صنایع‌دستی و سوغات محلی فراهم شود.

وی افزود: در غرب استان، شهرستان رامسر با ۴۰ غرفه در مناطق سه‌راه آب‌گرم و باغ ایرانی و تنکابن با ۸۰ غرفه در پارک هنرمندان از جمله مراکز فعال در این حوزه هستند. همچنین در عباس‌آباد نیز بازارچه‌هایی در سلمانشهر و محدوده رستوران پردیس با مجموع ۳۳ غرفه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران ادامه داد: در شرق استان، بازارچه‌ای با ۱۴ غرفه در مجموعه تاریخی باغ عباس‌آباد بهشهر راه‌اندازی شده و در مناطق مرکزی و کوهستانی از جمله سوادکوه و سوادکوه شمالی نیز چندین نقطه برای عرضه محصولات بومی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به استقرار غرفه‌ها در شهرهای ساحلی مانند بابلسر، فریدونکنار و سرخرود گفت: این بازارچه‌ها در مکان‌های پرتردد از جمله پارکینگ‌های ساحلی و فضاهای عمومی مستقر شده‌اند تا دسترسی مسافران تسهیل شود.

نوروزی در مازندران، فرصتی برای لمس زندگی بومی، گفت‌وگو با هنرمندان و درک عمیق‌تر از فرهنگی است که در دل هر محصول نهفته است. فرهنگی که با حضور مردم و حمایت از تولیدکنندگان، همچنان زنده و پویا باقی مانده است.