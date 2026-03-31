به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام اینکه مجموع فروش این بازارچهها در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ به ۱۱۵ میلیارد ریال رسید، گفت: حمایت از هنرمندان بومی و برپایی غرفهها در نقاط مختلف استان باعث رونق اقتصادی و افزایش اعتماد مردم به اصالت کالاها شده است.
وی افزود: ۳۳۷ غرفه صنایعدستی در قالب بازارچههای موقت در سطح استان برپا شد که طی این مدت بیش از ۱۲۹ هزار نفر از این بازارچهها بازدید کردند. این بازارچهها فرصتی برای معرفی آثار هنری مازنیها و حمایت از اقتصاد محلی فراهم آورد.
ایزدی با اشاره به برگزاری موفق بازارچهها در شهرستانهای مختلف، بیان کرد: در میان این بازارچهها، بازارچه «پارک نگین» نوشهر با جذب بیش از ۲۹ هزار بازدیدکننده، بیشترین تعداد بازدیدکننده را به خود اختصاص داد. همچنین بازارچه «سه راه آب گرم» رامسر با فروش بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال در رتبه اول استان از نظر میزان تراکنش مالی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران تصریح کرد: هدف از برپایی این بازارچهها تمرکززدایی و ایجاد فرصت برابر برای هنرمندان استان بود. از بهشهر و گلوگاه در شرق تا رامسر و تنکابن در غرب استان، هنرمندان در نقاط مختلف فرصتی برای عرضه محصولات خود پیدا کردند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاریهای گسترده در برگزاری این رویداد، اظهار امیدواری کرد که با استمرار این نوع حمایتها، صنایعدستی مازندران بیش از پیش به یکی از ارکان مهم اقتصاد گردشگری استان تبدیل شود.
