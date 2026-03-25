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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر

پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر

روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار پیامی انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر

با گرامیداشت یاد و خاطره اندیشمند مجاهد شهید دکتر علی لاریجانی و درخواست ترفیع درجات آن بزرگوار از خدای متعال، انتصاب شایسته جناب عالی را که از ذخایر انقلاب اسلامی هستید و میدان های جهاد را از مبارزه با رژیم ستمشاهی تا مقابله با منافقین و تروریست ها و دفاع مقدس هشت ساله و دفع فتنه های مختلف علیه انقلاب تجربه کرده اید تبریک می گوییم از خداوند متعال می خواهیم در این مسئولیت خطیر که در این شرایط حساس و استثنایی برعهده آن عزیز گذاشته شده است توفیق نقش آفرینی درخور این ملت بی نظیر به پا خواسته و با عزت و عظمت ایران اسلامی را عطا فرماید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6783000
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
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      تدابیر امنیتی بر انتصابات اولویت دارد.

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