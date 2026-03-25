به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار کرد: در پی حمله هوایی دشمن به آزادراه خرمآباد - بروجرد - اراک این محور در مسیرهای خرمآباد به بروجرد و بروجرد به خرمآباد دچار خسارت شده است.
وی افزود: هماکنون در چهار جبهه کار مرمت این مسیر در حال انجام است.
معاون عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: باوجود بارندگی و شرایط جوی سخت، هماکنون نیروهای دفتر فنی استانداری، راهداری و مجموعه آزادراه در حال تلاش برای مرمت و بازگشایی این مسیر هستند و از آغازین دقایق این حمله برای بررسی وضعیت این مسیر در آزادراه حضور یافتهایم.
مجیدی تصریح کرد: کار در این مسیر بهسرعت در حال انجام است و توضیحات لازم در خصوص بازگشایی این مسیر نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
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