به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در پی حمله هوایی دشمن به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد - اراک این محور در مسیرهای خرم‌آباد به بروجرد و بروجرد به خرم‌آباد دچار خسارت شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در چهار جبهه کار مرمت این مسیر در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: باوجود بارندگی و شرایط جوی سخت، هم‌اکنون نیروهای دفتر فنی استانداری، راهداری و مجموعه آزادراه در حال تلاش برای مرمت و بازگشایی این مسیر هستند و از آغازین دقایق این حمله برای بررسی وضعیت این مسیر در آزادراه حضور یافته‌ایم.

مجیدی تصریح کرد: کار در این مسیر به‌سرعت در حال انجام است و توضیحات لازم در خصوص بازگشایی این مسیر نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.