  1. استانها
  2. لرستان
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

عملیات مرمت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در حال اجرا است

عملیات مرمت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در حال اجرا است

خرم‌آباد - معاون عمرانی استاندار لرستان، گفت: عملیات مرمت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد که در جریان حمله هوایی دشمن مسدود شده، در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در پی حمله هوایی دشمن به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد - اراک این محور در مسیرهای خرم‌آباد به بروجرد و بروجرد به خرم‌آباد دچار خسارت شده است.

عملیات مرمت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در حال اجرا است

وی افزود: هم‌اکنون در چهار جبهه کار مرمت این مسیر در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: باوجود بارندگی و شرایط جوی سخت، هم‌اکنون نیروهای دفتر فنی استانداری، راهداری و مجموعه آزادراه در حال تلاش برای مرمت و بازگشایی این مسیر هستند و از آغازین دقایق این حمله برای بررسی وضعیت این مسیر در آزادراه حضور یافته‌ایم.

عملیات مرمت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در حال اجرا است

مجیدی تصریح کرد: کار در این مسیر به‌سرعت در حال انجام است و توضیحات لازم در خصوص بازگشایی این مسیر نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6783023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه