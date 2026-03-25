انتقاد رئیس جمهور غنا از سیاست های ترامپ علیه سیاهپوستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان درامانی محاما» رئیس جمهور غنا در سخنانی در یک مراسم با موضوع غرامت برده‌داری در سازمان ملل گفت: سیاست‌های دولت آمریکا به الگویی برای دیگر دولت‌ها و همچنین برای برخی موسسات خصوصی تبدیل شده است. حداقل مساله این است که آنها به آهستگی در حال عادی سازی حذف (تاریخ سیاهپوستان) هستند.

محاما رئیس جمهور غنا در سازمان ملل گفت که در ایالات متحده آمریکا، دوره‌های آموزشی تاریخ سیاهان در حال حذف شدن از برنامه درسی مدارس هستند و به نهادها دستور داده می‌شود تا «آموزش حقیقت برده‌داری، جدایی نژادی و نژادپرستی» را متوقف کنند و کتاب‌هایی با محوریت این موضوعات به طور فزاینده‌ای ممنوع می‌شوند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان بازگشت به قدرت، موسسات فرهنگی و تاریخی آمریکا - از موزه‌ها تا پارک‌های ملی - را هدف قرار داده تا به زعم او ایدئولوژی «ضد آمریکایی» را حذف کنند.

دستورات اجرایی ترامپ منجر به برچیده شدن برخی نمایشگاه‌های برده‌داری، احیای مجسمه‌های کنفدراسیون (نشانه‌ای از برتری نژادی سفیدپوستان) و اقدامات دیگری شده که حامیان حقوق مدنی را نگران کرده به طوری که به گفته آنان، این سیاست‌ها می‌توانند دهه‌ها پیشرفت اجتماعی را معکوس کنند.

رئیس جمهور غنا پیش از این همچنین از ترامپ به علت ادعاهای نادرست درباره نسل کشی سفیدپوستان در آفریقای جنوبی انتقاد کرده و این ادعاها را توهینی به همه آفریقایی‌ها قلمداد کرده بود.