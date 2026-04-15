انتقاد روسیه از نگاه نژادپرستانه غرب به مسائل انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: عقده «انسان سفید» همان چیزی است که مانع از آن می‌شود که غرب به اشتباهات خود اعتراف و از گناهانش توبه کند.

انتقاد این مقام روس به استاندارد دوگانه غرب در برخورد با مسائل حقوق بشری برمی گردد به طوری که چشم خود را به روی کشتار بیش از ۷۰ هزار مسلمان فلسطینی در غزه می بندد اما بازداشت یک اغتشاشگر در روسیه یا چین را برنمی تابد.

رفتارهای فاشیستی و نژادپرستانه در کشورهای غربی به ویژه آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت های راست‌گرا افزایش یافته است.