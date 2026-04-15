  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

انتقاد روسیه از نگاه نژادپرستانه غرب به مسائل انسانی

سخنگوی وزارت خارجه روسیه از نگاه نژادپرستانه غرب به مسائل انسانی و اتخاذ استانداردهای دوگانه در خصوص حقوق بشر انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: عقده «انسان سفید» همان چیزی است که مانع از آن می‌شود که غرب به اشتباهات خود اعتراف و از گناهانش توبه کند.

انتقاد این مقام روس به استاندارد دوگانه غرب در برخورد با مسائل حقوق بشری برمی گردد به طوری که چشم خود را به روی کشتار بیش از ۷۰ هزار مسلمان فلسطینی در غزه می بندد اما بازداشت یک اغتشاشگر در روسیه یا چین را برنمی تابد.

رفتارهای فاشیستی و نژادپرستانه در کشورهای غربی به ویژه آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت های راست‌گرا افزایش یافته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها