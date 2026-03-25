اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موشک‌های نقطه زن عماد و قیام و خرمشهر 4 و قدر در چندین نوبت با عنایت پروردگار موسی علیه السلام و در زیر باران رحمت الهی در موج هشتادویکم عملیات وعده صادق 4 با رمز «یا باقرالعلوم علیه السلام» و هدیه به همه سربازان وطن و شهدای سرباز خصوصا سرباز قهرمان شهید سید جواد ایزدی، بر بیش از 70 نقطه در سرزمین های اشغالی از جمله(حیفا دیمونا الخضریه نزدیک حیفا شمال و جنوب تلآویو) با موفقیت و شدت فرود آمدند.

بنابر اطلاعاتی میدانی، روند تلفات رژیم صهیونیستی بویژه پس از سه موج قبلی تهاجمات قدرتمند ایران شدت یافته و به بیش از ۲۵۰۰ کشته و زخمی رسیده است.

سپاه پاسداران و ارتش ج.ا امروز در قامت یک ملت ظهور یافته اند و یک ملت برای دفاع از ایران عزیز بسیج شده اند.



مردم و صاحبان اندیشه در آمریکا!

شما با دروغگویی و تحریف واقیعت های صحنه جنگ کنونی توسط جنگ افروزانی چون ترامپ و نتانیاهو مواجه هستید. حقیقت جنگ را شما باید در پمپ بنزین های آمریکا، خیابان های ایران و آسمان های تل آویو و حیفا مشاهده کنید.

سپاه پاسداران در اطلاعیه های خود با شفافیت حقیقت را برای شما بیان و واقعیت جنگ را برای شما به تصویر خواهد کشید. فرزندانتان را با مکر نتانیاهو و ترامپ روانه جهنم نکنید. سربازان متجاوز در دریای میلیونی ملت ایران سخت غرق و ناپدید خواهند شد.

یادتان باشد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم، این را آقای شهیدمان یادمان داده است.

انا من المجرمین منتقمون