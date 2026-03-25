  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین های اشغالی

اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین های اشغالی

روابط عمومی سپاه از اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موشک‌های نقطه زن عماد و قیام و خرمشهر 4 و قدر در چندین نوبت با عنایت پروردگار موسی علیه السلام و در زیر باران رحمت الهی در موج هشتادویکم عملیات وعده صادق 4 با رمز «یا باقرالعلوم علیه السلام» و هدیه به همه سربازان وطن و شهدای سرباز خصوصا سرباز قهرمان شهید سید جواد ایزدی، بر بیش از 70 نقطه در سرزمین های اشغالی از جمله(حیفا دیمونا الخضریه نزدیک حیفا شمال و جنوب تلآویو) با موفقیت و شدت فرود آمدند.

بنابر اطلاعاتی میدانی، روند تلفات رژیم صهیونیستی بویژه پس از سه موج قبلی تهاجمات قدرتمند ایران شدت یافته و به بیش از ۲۵۰۰ کشته و زخمی رسیده است.
سپاه پاسداران و ارتش ج.ا امروز در قامت یک ملت ظهور یافته اند و یک ملت برای دفاع از ایران عزیز بسیج شده اند.

مردم و صاحبان اندیشه در آمریکا!
شما با دروغگویی و تحریف واقیعت های صحنه جنگ کنونی توسط جنگ افروزانی چون ترامپ و نتانیاهو مواجه هستید. حقیقت جنگ را شما باید در پمپ بنزین های آمریکا، خیابان های ایران و آسمان های تل آویو و حیفا مشاهده کنید.

سپاه پاسداران در اطلاعیه های خود با شفافیت حقیقت را برای شما بیان و واقعیت جنگ را برای شما به تصویر خواهد کشید. فرزندانتان را با مکر نتانیاهو و ترامپ روانه جهنم نکنید. سربازان متجاوز در دریای میلیونی ملت ایران سخت غرق و ناپدید خواهند شد.

یادتان باشد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم، این را آقای شهیدمان یادمان داده است.

انا من المجرمین منتقمون

کد مطلب 6783341
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها