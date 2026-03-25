به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به ضرورت آمادگی کامل در شرایط بحرانی اظهار کرد: همه ما در حالت آماده‌باش هستیم و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در بحران مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است تا از بروز خسارات و گسترش مشکلات جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق از سوی دستگاه‌های اجرایی، افزود: موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌شود در واقع پیش‌بینی اقداماتی است که باید پیش از وقوع بحران انجام شود تا از توسعه مشکلات جلوگیری شود.

استاندار ایلام ادامه داد: شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید مسیرهای فرسوده و نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و بررسی کنند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی را انجام دهند.

کرمی با اشاره به ضرورت مدیریت تردد در شرایط بحرانی، گفت: در صورت لزوم باید اطلاع‌رسانی شود تا مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و پلیس راهور، پلیس راه و نیروی انتظامی نیز در سطح شهر آمادگی لازم را برای مدیریت ترافیک و حفظ نظم در محل وقوع حوادث داشته باشند تا دستگاه‌های امدادی بتوانند به‌درستی خدمات‌رسانی کنند.

وی همچنین از لغو کلیه مرخصی‌ها در دستگاه‌های مرتبط خبر داد و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید کشیک‌های ۲۴ ساعته برقرار کنند و در حوزه تأمین مایحتاج مردم، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت تأمین اقلام اساسی مردم اظهار کرد: در حوزه جهاد کشاورزی، حمل‌ونقل و تأمین آرد نانوایی‌ها باید از هم‌اکنون بررسی‌های لازم انجام شود تا در صورت بروز مشکل در تردد، ظرفیت لازم برای تأمین نان در سطح شهرستان‌ها وجود داشته باشد.

وی همچنین بر آمادگی در حوزه تأمین آب، پر بودن مخازن، آماده بودن تجهیزات و حضور اکیپ‌های عملیاتی در حوزه‌های برق، آب و فاضلاب، ارتباطات، مخابرات، اورژانس و هلال احمر تأکید کرد.

کرمی با اشاره به نقش فرمانداران در مدیریت بحران، گفت: فرمانداران باید جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌ها را برگزار کرده و آمادگی کامل در همه مناطق استان ایجاد کنند.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: رعایت نکردن دستورالعمل‌ها در این شرایط تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد، چرا که شرایط کنونی نیازمند مدیریت دقیق و جدی است.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم افزود: رسانه‌ها و صداوسیما باید اطلاع‌رسانی مستمر داشته باشند، اما این اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن آگاهی‌بخشی، موجب نگرانی و اضطراب در میان مردم نشود.

کرمی ادامه داد: هنر مدیریت در شرایط بحران این است که بتوانیم بحران را مدیریت کنیم، نه اینکه موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شویم.

وی همچنین بر توجه به سلامت روان مردم تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند هلال احمر و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در حوزه خدمات روانی و حمایت‌های لازم از مردم نیز برنامه‌ریزی داشته باشند.

استاندار ایلام با اشاره به حضور مهمانان نوروزی در استان افزود: باید از طریق میراث فرهنگی، هتل‌ها، مدارس و مراکز اقامتی اطلاع‌رسانی و اطمینان‌بخشی لازم به مسافران انجام شود.

وی از تشکیل تیم‌های بازرسی در سطح استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها از امشب و فردا در شهرستان‌ها حضور خواهند یافت تا روند اجرای اقدامات و آمادگی دستگاه‌ها را بررسی کنند.

کرمی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توانیم شرایط را مدیریت کرده و با حفظ آرامش و اطمینان مردم از این وضعیت عبور کنیم.