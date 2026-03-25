به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال تا کنون، ۲۹ میلیارد و پانصد میلیون تومان زکات فطره و کفاره در استان بوشهر جمع‌آوری شد که از این مبلغ، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مستقیما توسط حامیان طرح اکرام ایتام به منظور زکات فطره به حساب ایتام و محسنین واریز شد که اقدامی شاخص بوده و جای تشکر و قدردانی از حامیان ارجمند استان دارد.

دبیر شورای زکات استان با قدردانی از مردم مومن و نیکوکار بوشهر گفت: زکات فطره و کفاراتی که به صورت نقدی به حساب کمیته‌ امداد واریز شده است ۳ میلیارد تومان بوده است.

محبی با اشاره به فعالیت محله محور و موثر موسسات خیریه، مساجد و مراکز نیکوکاری در ایام ماه مبارک رمضان و به ویژه در روز عید سعید فطر گفت: ۲۵ میلیارد تومان از فطریه و کفارات جمع‌آوری شده از همین طریق جذب و توسط آنان در همان روز و همان محل به حساب نیازمندان واریز شده است.

۶۰ درصد زکات فطریه در اختیار نیازمندان قرار گرفت

وی بیان کرد: با فعال سازی دهیاران ،شورا ها و عاملین، رابطین وفعالین اجتماعی پیش بینی می شود که حد اقل ۶۰ درصد زکات فطریه سراسر استان در اختیار نیازمندان تحت حمایت نهادهای حمایتی وخیریه ها ومراکز نیکوکاری قرار گیرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یاد آور شد: روش‌های جمع آوری زکات فطره و کفاره، از طرق پرداخت حضوری در پایگاه‌های امداد و سطح شهر، پرداخت از طریق شماره کارت های مشخص شده، کد دستوری و همچنین استفاده از دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها بوده است.

وی افزود: شمار پایگاه‌های جمع آوری کننده زکات فطره و کفاره در سطح استان بیش از ۵۱۸ پایگاه بوده که با همکاری نیروهای امدادی، جهادی و مراکز نیکوکاری فعالیت نمودند.

محبی، موارد هزینه زکات فطره و کفاره را طی همان روز و یا حداکثر ۴۸ ساعت پس از آن، در امور درمانی، معیشتی، مسکن و جهیزیه نیازمندان اعلام کرد و یادآور شد: این مبالغ به حساب تعیین شده نزد صندوق امداد ولایت واریز تا به حساب خانواده هایی که از قبل شناسایی شده بودند و با اولویت سالمندان زمین گیر، ایتام و زنان سرپرست خانوار واریز شود.

وی خاطر نشان‌کرد: در رابطه با کارتخوان نانوایی‌ها یا نانینو در موضوع پرداخت فطریه ۲ گزینه زکات فطره و کفاره وجود دارد؛ گزینه کفاره در طول سال فعال بوده، ولی گزینه زکات فطره تا پایان فروردین ماه فعال است و همشهریان می توانند برای کفاره و زکات فطره به نانوایی محل سکونت خود مراجعه و مبلغ آن را به کارتخوان نانوایی (نانینو) واریز کنند.

فرید محبی تصریح کرد : هم استانی های عزیز همچنین می‌توانند زکات فطریه وکفاره خود را از طریق تلفن همراه با شمار کارتهای اعلامی از طرف کمیته امدادشهرستان ها، کد دستوری و کارتخوان نانوایی‌ها پرداخت نمایند.