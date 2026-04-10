جمع آوری ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال زکات فطره در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین حجتالاسلامی اظهار کرد: همزمان با اجرای پویش «مثبت ماه» و با تصمیم شورای زکات استان، پایگاههای شورای زکات، مؤسسات خیریه و تعدادی از مراکز مثبت زندگی در سراسر استان فرآیند جمعآوری زکات فطریه و کفارات مردم را برعهده داشتند.
وی با بیان اینکه در مجموع۲ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال در پایگاههای مشترک شورای زکات و مؤسسات خیریه زیر نظر بهزیستی جمعآوری شده است، ادامه داد: این مبالغ بر اساس اولویتهای تعیینشده از سوی مددکاران به جامعه هدف تخصیص یافته است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به اینکه این کمکها برای رفع نیازهای مددجویان در شهرستانهای مختلف هزینه شده، افزود: بهزیستی در حوزه توانبخشی خدمات گستردهای به افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی و حرکتی، بیماران روانپزشکی، سالمندان و افراد دارای اتیسم ارائه میکند.
وی فعالیتهای این نهاد در بخش سلامت اجتماعی را شامل حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست، زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات مشاورهای و روانشناختی و اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی دانست.
حجتالاسلامی با اشاره به خدمات حمایتی بهزیستی بیان کرد: کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از کمکهزینه ماهیانه، خدمات تحصیلی و درمانی بهرهمند میشوند و افراد دارای معلولیت نیز از مستمری، حق پرستاری، تجهیزات توانبخشی و خدمات بهداشتی استفاده میکنند.
وی با تاکید بر استمرار نیازهای اقشار آسیبپذیر گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، تامین سبدهای معیشتی، تهیه جهیزیه، کمک به تعمیر و تامین مسکن و تهیه تجهیزات درمانی همچنان از نیازهای مهم مددجویان است و مشارکت خیران میتواند نقش مهمی در رفع این نیازها داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی استان از مردم دعوت کرد در حمایت از مددجویان مشارکت داشته باشند و افزود: کمکهای نقدی از طریق کد دستوری
*۶۶۵۵*۱۸۱۲۳# ، شماره کارت **۶۳۶۷۹۵۷۰۶۹۲۷۸۳۹۳**، شماره حساب **۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱**، شماره شبا **IR۲۱۰۱۰۰۰۰۴۱۶۵۰۳۴۵۴۵۱۷۲۴۰۱۱** و همچنین درگاه اینترنتی مشارکتهای مردمی به نشانی
**www.mosharekat.behzisti.ir** قابل واریز است.
نظر شما