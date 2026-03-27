تصمیم مدیران در مورد لیگ های فوتبال/ تکلیف برگزاری شنبه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی تصمیم به تعلیق تمام مسابقات در تمام رده ها از تاریخ نهم اسفندماه گرفت تا این موضوع مورد بحث و بررسی کارشناسان فوتبال باشگاهی و مدیران عامل باشگاه ها و مسئولان فدراسیون قرار بگیرد.

حالا سازمان لیگ پس از بررسی جهات مختلف نظیر احتمال اعلام وضعیت فورس ماژور توسط فیفا یا شرایط پیچیده مالی باشگاه ها برای تعیین مالی قراردادها تصمیم دارد رقابت های باشگاهی را از سر بگیرد.

از این رو قرار است فردا شنبه نشست نهایی در این خصوص با حضور مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و لیگ یک و همچنین نهادهای امنیتی برگزار شود تا تکلیف نهایی در خصوص از سرگیری بازی ها گرفته شود.

بررسی چگونگی ادامه لیگ برتر فوتبال در هفته پیش‌رو بررسی می شود . با توجه به شرایط جنگی کشور، یکی از موارد پیشنهادی، برگزاری مسابقات به صورت متمرکز در چند منطقه است که این موضوع در صورت اتمام جنگ در کوتاه مدت عملی است. اگر هم جنگ طولانی شود، شاید بازی‌ها فقط در یک شهر به صورت کاملا فشرده برگزار شود.

البته این ساز و کار در صورتی است که فیفا به طور مستقیم اعلام به وضعیت فورس ماژور برای خروج موقت بازیکنان تحت قرارداد باشگاهی نکند. در غیر اینصورت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می تواند رقابت های باشگاهی را از سر بگیرد.