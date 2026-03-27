سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ پرداخت.

وی با اشاره به تردد شهروندان در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی اظهار داشت: در محور تهران به فیروزکوه، ترافیک از تهران تا رودهن به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است؛ اما خوشبختانه در مسیر رودهن تا فیروزکوه، تردد روان جریان دارد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران افزود: در مسیر برگشت (فیروزکوه به تهران) نیز ترافیک در کل مسیر روان است، با این حال رانندگان باید در محدوده سربندان تا آبسرد با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

کهریزی در خصوص وضعیت محور هراز نیز بیان کرد: در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، حجم ترافیک نیمه‌سنگین است و رانندگان باید زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب غیرضروری پرهیز کنند.

۰وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو و تجهیزات زمستانی اطمینان حاصل کنند.