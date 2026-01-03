ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت تردد در محورهای کوهستانی هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: با وجود توقف بارش برف در این مسیرها، به‌دلیل باقی‌ماندن مه‌گرفتگی و لغزندگی سطح جاده، عبور خودروهای فاقد زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست.

کهریزی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های شرق استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور هراز با حجم بالای خودروها مواجه است و تردد به‌ویژه در ارتفاعات به‌کندی انجام می‌شود. شرایط جوی و یخ‌زدگی جاده، حرکت خودروها را با اختلال همراه کرده است.

وی با تأکید بر ممنوعیت ورود خودروهای بدون زنجیرچرخ به محورهای هراز و فیروزکوه افزود: رانندگانی که بدون تجهیزات ایمنی زمستانه قصد عبور از این مسیرها را داشته باشند، متوقف شده و برابر مقررات جریمه خواهند شد، چراکه لغزندگی معابر پس از بارش برف همچنان خطرآفرین است.

فرمانده پلیس‌راه شرق استان تهران همراه داشتن لوازم ضروری سفر زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پوشاک گرم، سوخت کافی و مواد غذایی را از الزامات دانست و گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این شرایط جوی اهمیت دوچندان دارد.

کهریزی با اشاره به وضعیت آزادراه تهران–پردیس و جاده قدیم جاجرود بیان کرد: در این محورها ترافیک نسبتاً پرحجم اما روان گزارش شده، هرچند لغزندگی سطح مسیر باعث کاهش سرعت عبور و مرور شده است.

وی همچنین از رانندگان خواست زمان بازگشت خود از سفر را مدیریت کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها را از منابع رسمی بررسی کنند تا با ازدحام سنگین و اتلاف وقت طولانی مواجه نشوند.

به گفته وی، تردد در محور فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت جریان دارد، اما در گردنه‌ها و نقاط کوهستانی این محور، کندی حرکت خودروها مشاهده می‌شود.

فرمانده پلیس‌راه شرق استان تهران با بیان اینکه تاکنون حادثه خاصی در محورهای شرق استان گزارش نشده است، تصریح کرد: عبور و مرور در محور امام رضا (ع) و بزرگراه حرم به حرم عادی و بدون گره ترافیکی در حال انجام است.

کهریزی در پایان با اشاره به حضور مستمر مأموران پلیس‌راه در سطح جاده‌ها خاطرنشان کرد: رانندگان با صبر، رعایت حق‌تقدم، پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز و توجه به فاصله طولی ایمن می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشند. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سوانح در نزدیکی مقصد رخ می‌دهد، بنابراین هوشیاری تا پایان مسیر ضروری است.