به گزارش خبرنگار مهر، محمد منّان رئیسی پیش از ظهر جمعه در اجتماع مردم بندر دیّر در مصلای شهدای محراب اظهار کرد: دشمن فکر می‌کرد با ترور رهبری به هدف خود می‌رسد، اما حتی یک مورد از اهداف اعلامی دشمن محقق نشده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره توان هسته‌ای کشور افزود: توان هسته‌ای ما نابود نشده است و حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم تولید شده مبتنی بر دانش بومی جوانان خودمان است و هرچقدر تلاش می‌کنند نمی‌توانند آن را از کشور و دسترس شما خارج کنند. سایت‌های هسته‌ای با وجود بمباران، مبتنی بر دانش بومی بوده‌اند و شما دانش را نمی‌توانید بمباران کنید؛ دانش و تکنولوژی را نمی‌توانید از مردم یک کشور بگیرید.

رییسی یادآور شد: اگر توان هسته‌ای ما را نابود کردید چرا دوباره جنگ راه انداختید؟ به همان دلیل که در جنگ ۱۲ روزه دروغ گفتید که توان هسته‌ای ما را نابود کردید، امروز هم دروغ می‌گویید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دیگر دشمن نابودی توان موشکی ایران بود عنوان کرد: چندین بار رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده توان موشکی ایران و نیروی دریایی سپاه را نابود کرده‌ایم. اگر نیروی دریایی ما را نابود کرده‌اید پس این لشکرکشی که می‌گویید می‌خواهیم نیرو به خلیج فارس و تنگه هرمز بیاوریم برای چیست؟ امروز حتی یک نفتکش بدون اجازه ما نمی‌تواند از تنگه هرمز عبور کند، پس شما دروغ می‌گویید.

رئیسی گفت: اقتدار دریایی ما به‌گونه‌ای شما را تحقیر کرده که به‌عنوان ابرقدرت دنیا بیش از ۲۰ روز است تلاش می‌کنید تنگه هرمز را باز کنید اما نمی‌توانید. بچه‌های ما ابهت شما را شکسته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم در حدود ۷۰ سالی که سپری شده، فقط یک کشور اراده و شجاعت کرده مقابل ارتش آمریکا بایستد و مستقیماً درگیر شود و نزدیک یک ماه گلوی ارتش آمریکا را فشار دهد و آن ایران بوده است؛ این افتخار دارد.

دروغ‌های مکرر دشمن

وی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر نابودی توان موشکی ایران بیان کرد: اگر شما این ادعا را دارید پس چرا هر روز موج‌های موشکی ما قدرتمندتر اجرا می‌شود؟ آیا توان موشکی ما نابود شده یا اعتبار و اندک آبرویی که شما داشتید در انظار بین‌المللی از بین رفته است؟ همه دنیا می‌بینند با این بودجه نظامی کلان و فشار و تهدید نتوانستید موشکباران ما را متوقف کنید.

رییسی تاکید کرد: موشکباران از گذشته هم قدرتمندتر ادامه دارد تا زمانی که متوجه شوید اینجا ایران اسلامی است؛ اینجا عراق، لیبی، افغانستان و ونزوئلا نیست که عملیاتی هالیوودی انجام دهید و ظرف دو تا سه ساعت کار را تمام کنید. اینجا بچه‌های شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند که تا قطره‌ای خون داشته باشند تمام‌قد جلوی شما می‌ایستند. این ایستادگی به خاطر پشتیبانی شما مردم و رزمندگان جان‌برکفی است که تنها توکلشان به هدایت الهی است.

وی هدف سوم دشمنان را تغییر و براندازی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: این خواب نیز هیچ‌گاه تعبیر نخواهد شد. اگر می‌توانستید این حکومت را براندازی کنید، ۴۷ سال صبر نمی‌کردید و همان سال ۵۷ این کار را انجام می‌دادید. در صحرای طبس، فتنه ۸۸ و فتنه‌های سال‌های بعد بارها تلاش کردید جمهوری اسلامی را براندازی کنید اما نتوانستید؛ چون محاسبات شما روی کاغذ و مادی است و در چارچوبی محدود قرار دارد که توان درک مسائل متافیزیکی و ریشه در عالم معنا را ندارد و وعده الهی را نمی‌فهمید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به برکت خون سیدالشهدا علیه‌السلام و بیداری مسلمانان و آزادیخوان در سراسر جهان، خون سیدالشهدا پس از ۱۴۰۰ سال در رگ‌های امت‌های مستضعف جهان می‌جوشد و این خون در تمام این سال‌ها پایه‌های اقتدار مستکبران را لرزانده است.

دشمن باز هم شکست می‌خورد

وی اضافه کرد: خون قائد شهید ما نیز در روز نخست جنگ در امتداد خون سیدالشهدا علیه السلام بود. دلیل اینکه نزدیک یک ماه است مردم در جوش و خروش هستند و نمی‌توانند آرام در خانه‌ها بنشینند همین است؛ چون می‌فهمند این خون رنگ خون سیدالشهدا علیه‌السلام دارد و خون نائب امام زمان(عج) بوده است. مردم از این خون کوتاه نمی‌آیند و هر جا لازم باشد در خیابان‌ها، میدان‌ها و مساجد حضور خواهند داشت تا زمانی که شکست قطعی دشمن اعلام شود و این پرچم به پرچمدار اصلی انقلاب اسلامی تحویل داده شود.

رئیسی ادامه داد: دشمن مجدداً تهدید می‌کند که در سواحل جنوبی استان هرمزگان و بوشهر عملیات خواهد کرد و برای جزایر برنامه دارد و می‌خواهد نیرو بیاورد و آن‌ها را تصرف کند. همان‌گونه که در این ۴۷ سال هر برنامه‌ای ریختند موفق نشدند، اینجا هم موفق نخواهند شد. اینجا مملکت امام زمان(عج) است و مردم اعتقادی پای نظام ایستاده‌اند و با وجود تمام مشکلات اقتصادی تمام‌قد در میدان هستند.



وی با اشاره به تهدیدهای اخیر ترامپ گفت: ما را می‌ترسانند از مهلت چند روزه‌ای که رئیس‌جمهور نادان آمریکا اعلام کرده است. ما را از چه می‌ترسانید؟ ما سال‌ها منتظر چنین روزی هستیم که پای سربازان و افسران شما به جزایر ما باز شود تا به دستان پرتوان رزمندگان اسلام در خلیج فارس دفن شوند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مدت‌ها است منتظر سربازان شما هستیم که به اینجا بیایند. تابوت‌ها را برای سربازان شما آماده کرده‌ایم و از گورستان سربازان شما درس عبرتی خواهیم ساخت تا سال‌ها و دهه‌ها در این سرزمین دیده شود و بدانند سربازان سیدالشهدا(ع) و امیرالمؤمنین علی(ع) با دیگران متفاوت‌اند. شما فکر کردید اینجا دوره پهلوی است که در جنگ جهانی لشکرکشی کردید و شمال کشور را به روس‌ها و جنوب کشور را به بریتانیا دادید و ظرف ۴۸ ساعت ارتش پدربزرگ همین ربع پهلوی که اکنون مدعی حکومت در ایران است، از هم پاشید؟ امروز نزدیک یک ماه است دست‌وپا می‌زنید و حتی یک قدم هم نتوانسته‌اید جلو بیایید. ما با کید شما آشنا هستیم و این مردم از چیزی نمی‌ترسند.

مردم صحنه را ترک نمی‌کنند

وی با اشاره به بمباران آمریکایی- صهیونیستی در شهرهای مختلف کشور گفت: حقیقتاً جای افتخار دارد مردمی که می‌دانند چندین بار بمباران شده‌اند اما در شهرهای مختلف از همین شهرستان دیّر گرفته تا تهران، قم، شیراز، خرم‌آباد، اهواز و ... حاضر نیستند صحنه را ترک کنند؛ چون یک عمر شعار دادند «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، امروز زمان اثبات آن است. برای امثال بنده مایه مباهات است که در فضایی نفس می‌کشیم که ملتی شجاع مانند شما در این سرزمین حضور دارد.



رئیسی با یادآوری سخن امام خمینی(ره) گفت: امام راحل فرمودند هیچ امتی به جز شهدای کربلا را برتر از امت ایران نمی‌شناسم و شما ثابت کردید که تمام‌قد پای کار این نظام هستید، زیرا این نظام را ولایی و متصل به امام عصر می‌دانید.



وی افزود: قدم‌هایی که برمی‌دارید و در تجمعات حضور پیدا می‌کنید ارزشی کمتر از پیاده‌روی اربعین ندارد و چه‌بسا حتی بیشتر، زیرا این قدم‌ها زمینه‌ساز ظهور است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این جنگ با استقامت و پیروزی ملت ایران پایان می‌یابد و به سمت افق‌هایی حرکت خواهیم کرد که مقدمه ظهور منجی باشد؛ همان موعودی که قرن‌ها مؤمنان و پیامبران منتظر ظهور او بوده‌اند.



وی تاکید کرد: در کنار حضور و تجمعات، رزمندگان را از دعای خیر فراموش نکنید. آنچه تا امروز در جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و این جنگ اخیر ما را پیش برده است، بیش از موشک‌ها و توان نظامی، توان معنوی امت و دعا بوده است. اگر روزی به موشک‌ها مغرور شویم بدانید آن روز، روز شکست ماست؛ پیروزی ما به دعای شما و عنایت امام عصر وابسته است.