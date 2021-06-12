روحانی در جنگ اقتصادی موفق نبود/ تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز(شنبه) در سومین مناظره انتخاباتی گفت: در ارتباط با بحث امروزی که حضرتعالی مطرح کردید ببینید بدون اعاده رشد اقتصادی در حداقل ۵ درصد، نه می‌شود بیکاری را حل کرد و نه می‌توان رفاه را به کشور آورد.

وی ادامه داد: ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما نیم درصد بیشتر نبوده است. در طول یک دهه گذشته تقریبا میشه گفت سرمایه‌گذاری ما شیب منفی زیادی را داشته است و بدون سرمایه‌گذاری نیز رشد اقتصادی معنا ندارد.

همتی تصریح کرد: دوستان در مورد یکسری از روبناها صحبت می‌کنند درصورتی که اقتصادt مفاهیم خودش را دارد. علم اقتصاد به ما می‌گوید که باید محیط سرمایه گذاری امن باشد و بر مبنای یک محیط سرمایه گذاری هم بتوانیم به رشد اقتصادی برسیم و این رشد اقتصادی را بتوانیم بین مردم عادلانه توزیع کنیم.

در دنیا مبارزه با گرانی وجود ندارد

وی افزود: تورم عامل گرانی است. در دنیایی که تورم ۲ و ۳ درصد است، گرانی وجود ندارد. شما در اروپا می بینید که مبارزه با گرانی وجود ندارد؛ چرا قیمت ارز بالا رفت؟ چرا قیمت مسکن بالا رفت؟ ما خودمان را به راه دیگری نزنیم جناب آقای رئیسی!

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید. تحریم در این یک دهه گذشته مبادلات اقتصادی ما با دنیا را به هم زده است. چرا این اتفاق افتاده است؟ شما یک کشور در دنیا نشان بدهید که بدون مبادلات اقتصادی بتواند پیشرفت و رشد کرده باشد.

وی ادامه داد: تحریم خیلی مهم است. البته برنامه‌های من برای همین هفت موردی که شما گفتید تدوین شده است و من برنامه خاصی برای اشتغال، جوانان، مسکن، جوانان و کنترل تورم دارم. برای رشد حداقل ۵ درصدی و برگرداندن تورم به دامنه ۸ و ۱۲ درصد است.

یک جریان می‌خواهد ما بدون دنیا زندگی کنیم

همتی تصریح کرد: این جریان می‌خواهد ما بدون دنیا زندگی کنیم. بدون دنیا زندگی یعنی چه؟ اولا شما بلد نیستید بدون دنیا زندگی کنید؛ اگر هم بلد باشید رشد ۸ درصدی کشور تبدیل به رشد منفی و زیر صفر درصد می‌شود. از جیب مردم برمی‌دارند و این هزینه را مردم عزیز می دهند.

وی افزود: به مردم بگویید، نمی‌توانیم یک کشتی با پرچم ایران روی دریا بفرستیم. پرسپولیس و استقلال نمی توانند پولشان را بگیرند. حدود ۲۰ درصد هزینه می دهیم و ۱۶ میلیارد دلار هزینه به کشور وارد می‌شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: آقای رئیسی بفرمایید اگر قدرت دستتان بیافتد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من خیلی راحت می گویم، تحریم های جهانی با اجماع جهانی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. اما مردم شما حق دارید که بگویید چرا هیچ نفعی برای شما نداشت.

تحریم‌ها نبود، کاسبان تحریم سالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردند

وی ادامه داد: اگر تحریم‌ها نبود از کاسبان تحریم سالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر می کردند. این ۳۵۰ هزار میلیارد، ۶ برابر حقوق پرستاران و معلمان کشور است و از کنار آن راحت نمی‌گذریم.

همتی گفت: این کاسبان تحریم برای اینکه پول از دستشان نرود اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. ترامپ و کاسبان تحریم با هم زیر مذاکرات برجام زدند. دولت عاقل، تحریم‌ها را با پشتیبانی رهبری به زودی می‌تواند بردارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: من فکر می‌کنم شما نمی‌خواهید سرمایه وارد کشور شود. چند سال است که ما نتوانستیم سرمایه گذاری بکنیم. شما نمی‌خواهید شغلی برای جوانان ایجاد شود؟ مردم می‌خواهند، اما جناب آقای رئیسی و آنها که در ستاد و شبانه روز فعالیت می‌کنند اینها نشسته‌اند و مخالف برجام هستند.

وی ادامه داد: این‌ها مخالف تصویب FATF هستند که در مقابل من نشسته اند.

آقای رئیسی! شما و دوستانتان با مخالفت با FATF گل به خودی زدید

همتی گفت: من اقتصاد خوانده‌ام و هم مسئولیت اقتصادی در چهل سال گذشته داشتم. برنامه گسترش روابط اقتصادی دارم. در سیاست خارجه ما عربستان و امارات دشمن نیستند. خودروسازان داخلی باید بتوانند با خودروسازان خارجی رقابت کنند. اینطور نیست که پراید را به قیمت فورد آمریکایی به مردم تحمیل کنیم.

همتی تصریح کرد: آقای رئیسی شما و همه دوستانتان با FATF مخالفت کردید، گل به خودی زدید. شما با تندروی در زمین ترامپ بازی کردید. من خواهش کردم به این نکته توجه کنید که تعامل با خارجt دفاع از منافع ملی و اصل اساسی برای پیشرفت اقتصادی است.

*بخش دوم مناظره؛ انتقاد از برنامه ها

وی گفت: آقای جلیلی می‌فرماید که چرا ما با ۲ و ۳ کشور مذاکره می‌کنیم؟ جناب جلیلی شما یک دهه کشور را با یک بیانیه خوانی در مذاکرات معطل کرده اید. از آن موقع تا الان ۸۰ درصد،کشور عقب مانده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: من فکر می‌کنم شما اصلاً اطلاعی از مسائل بین‌المللی ندارید که می گویید بدون توجه به آنها کارها را انجام بدهیم.

همتی تصریح کرد: بهترین دوستان ما که چین و عراق هستند، پول های ما را نمی‌دهند. شما چه می‌گویید که خودمان برویم و حل بکنیم. آن‌ها می‌گویند تا این مذاکرات به نتیجه نرسد، نمی‌توانیم با شما ارتباط برقرار کنیم.

وی افزود: با افتخار می‌گویید که می‌توانیم آن را دور بزنیم. بیکاری و وضعیت معیشت مردم کار شماست. چرا این‌ها را نمی‌گویید، همینطوری بیخودی می‌گویید باید تعامل کنیم. تعامل با چه کسی؟ دنیا بدون حل مشکل تحریم با شما کار نمی‌کند، الان هم کار نمی کند. ۲۰ درصد هزینه اضافه را هم می‌دهیم.

به زاکانی پاسخ نمی دهم!

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: آقای زاکانی هم به عنوان پلیس بد و پوششی مسائل تحریف شده را مطرح کردند که من به او جواب نمی‌دهم.

وی تصریح کرد: در رابطه با بورس گفتند شما نماینده دولت هستید، با اینکه رئیس بانک مرکزی در هیئت دولت رای ندارد و من را از کار برکنار کرده اند، اما سایر نامزد ها دائم از نقش بانک مرکزی در بورس می گویند. لذا لازم است من یک توضیحاتی ارائه بدهم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: تا به حال این نکات را نگفتم و فقط به این دلیل که هم وزیر اقتصاد و برخی رقبا در جامعه بی اخلاقی کردند، باید این موارد مطرح شده را پاسخ دهم. برای اولین بار می خواهم واقعیت‌های راجع به بورس را بگویم.

درباره وضعیت بورس به دفتر رهبری نامه ارسال کردم

همتی ادامه داد: من مدت‌ها قبل از ریزش بورس به دفتر رهبری و رئیس جمهور نامه خصوصی نوشتم و هشدار دادم که مردم را دعوت نکنید. این نامه الان پیش من است. ایشان نیز فرمودند جناب آقای رئیس‌جمهور این هشدار رئیس کل مهم است و کسان دیگری نیز شبیه به آن را مطرح کرده‌اند، مقتضی است فکر جدی در این مورد شود.

وی گفت: بعد از آن چه شد؟ همه مجدد شروع کردند، مردم را به بورس دعوت کردند. وزیر اقتصاد نیز گفت مشکلی نیست. حبابی وجود ندارد و باید بالا برود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: افرادی در بورس چند هزار میلیارد سود بردند. چه کسانی هستند؟ شما در طول یک سال، سه بار رئیس بورس را عوض کردید. مقررات را بالا، پایین کردید و نوسان و معاملات روزانه را عوض کردید.

مشکل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد

همتی تصریح کرد: نایب رئیس وقت مجلس در بورس دخالت کرد و به قوه قضاییه نامه فرستاد و گفت من سه روزه مشکل را حل می‌کنم. من خدمت شما عرض بکنم، مشکل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد.

وی افزود: بالا پایین رفتن نرخ بین بانکی نیز به خاطر تعلل وزارت اقتصاد در فروش به موقع اوراق بود. اصرار کردم اما درست نشد. گفتند این ۱۱ نفری که منابع بانک‌ها را پر کرده‌اند را معرفی کنید.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: این یازده نفر بیش از ۱۰ سال پیش این منابع را گرفتند. الان چون آقای رئیسی اعلام کرده بودند، شما این منابع را داده اید، من اسامی این ۱۱ نفر را خدمت او می‌دهم و خواهش می کنم، اگر خودشان خواستند به مردم معرفی کنند.

*بخش سوم؛ نیمه دوم مناظره

همتی گفت: بحث زنان و فعالیت هایشان بسیار مهم است و حتماً باید به آن توجه کنیم. الان ۵۰ درصد جمعیت کشور زنان هستند. واقعیتش، آن حدی که باید، شأن و جایگاه زنان باشد در جامعه به آن توجه نکردیم.

وی افزود: بخشی از آنها تحصیلکرده هستند. خیلی از آنها نیاز به کار دارند. فکر می‌کنم دولت باید اول محیط اجتماعی و زمینه لازم برای امنیت اجتماعی را فراهم کند. دوم فرصت برابر به آنها بدهد، برای اینکه در اجتماع مشارکت داشته باشند و بتوانند شغل به دست بیاورند، فعالیت‌های ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی کنند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تعداد اشتغال و فرصت شغلی که برای آنها ایجاد می‌کنیم برابر نیست،اظهار داشت: زنان تحصیل کرده هستند و می‌خواهند کارآفرینی بکنند. الان مشکل جدی آنها نیز همین است.

همتی افزود: حتماً وام‌های خُرد را راه می‌اندازیم تا اینکه بتوانیم با خود اشتغالی، با نوآوری و کارآفرینی بانوانی که کارآفرین هستند، استفاده کنند. زنان سرپرست خانوار، خیلی مشکل دارند و جزو سه دهک پایین جامعه هستند.

یک میلیون تومان به دهک پایین جامعه می‌دهم

وی گفت: برنامه‌ای که من دارم این است که یک میلیون تومان به خانواده های سه دهک پایین از طریق هدفمند کردن یارانه ها داده شود نه اینکه با چاپ پول به بودجه دولت اضافه شود. بنابراین برنامه‌های خیلی وسیعی برای زنان دارم، زنان باید خط مقدم فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور باشند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: آقای رئیسی فرمودند چرا الان لیست را به من داده اید؟ من لیست را قبلا به قوه قضائیه داده بودم اما نمی‌دانم چرا از پرونده هایشان پیش نمی‌رود ؟ الان اگر صلاح بدانید اسامی آنها را اعلام کنید، زیرا از من می خواهند که اعلام کنم.

همتی گفت: جناب آقای جلیلی فکر می‌کنم شوخی می‌کنند که می‌گویید ۲۰۰ کشور نمی دانند و من فقط من می دانم. فقط شما و کره شمالی می گویید که «اف ای تی اف» به درد نمی‌خورد. این برای جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های تروریستی است، چرا کاری می‌کنید که به عنوان تروریست معرفی شویم، اجازه بدهید کشور نفس بکشد.

وی تصریح کرد: آقای رئیسی الحمدالله دو سال است که تبلیغ می کنند. من از شما سوال می کنم اینترنت امن یعنی چه؟ به نظر من یعنی اینستاگرام بسته شود و شما نیاز پیدا کنید، برای هر کسب و کاری از آقایان مجوزآبگیرید. آقای رئیسی اینجا کره شمالی نیست.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: وزیر شجاع ما آقای آذری جهرمی را به دادگاه احضار می‌کنید. آقای رئیسی چرا نمایندگان شما در کمیته فیلترینگ به بسته شدن اینستاگرام رای دادند.

بخش چهارم؛ انتقاد از برنامه‌ها

همتی گفت: در این مناظره می‌بینیم که جای روستاییان بی صدا خالی است. البته وقتی که مشاور جناب رئیسی که شهر به شهر یرای او تبلیغ می‌کند و آقای جلیلی ترک موتورش می نشیند، به روستاییان عزیز توهین می‌کند چه انتظاری می توان داشته باشیم. نگاه مشاور آقای جلیلی به روستاییان، نگاهی است که در جلسه پیش آقای رئیسی به کارمندان داشت.

برنامه جامع برای روستاییان دارم

وی افزود: انگار روستایی واژه ای تحقیر آمیز است. انگار کارمند، واژه تحقیر آمیز است. مردم عزیز روستا، برای شما برنامه جامعی دارم. در این برنامه تضمین می‌کنم که محصول کشاورزی شما را به نرخ روز بخرم، نه نرخ تحمیلی که معمولاً رایج است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: من انبارهای گسترده در سراسر کشور برای نگهداری محصولات کشاورزی و عرضه آن در بورس کالا راه می‌اندازنم تا مجبور نشوید محصولات آن را زیر قیمت به دلالان بفروشید.

همتی گفت: اقای رئیسی در صحبت چند روز پیش گفتند، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود را پایین بیاورد ولی من با ابزار قوه قضاییه می‌توانم. اولا باید این را پرسید که چرا این را تاحالا پایین نیاورده‌اید؟

وی افزود: آقای رئیسی اقتصاد، مثل دادگاه و زندان نیست. اگر سود بانکی را در شرایط تورم بخواهیم پایین بیاوریم، آن پیرمرد و پیرزن بازنشسته که پولشان را در بانک گذاشتند و سود آن را می‌گیرند زندگیشان را می‌چرخانند، آنها چگونه باید زندگی کنند؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: من فکر می کنم راجع به این مسائل باید فکر اساسی کرد. ریشه این تورم را باید بخشکانیم. اینگونه کشور و اقتصاد را نمی‌شود اداره کرد.

همتی افزود: آقای قاضی زاده گفتند رئیس ستاد من یک خانم است. این خانم همان خانمی است که گفت «بیل گتس» با واکسن کرونا می‌خواهد ۱۵ درصد از مردم جهان را بکشد.

وی تصریح کرد: واکسیناسیون همگانی و رایگان کرونا را در سراسر کشور تا پایان امسال پایان خواهم داد.

*بخش آخر؛ جمع بندی مناظره

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی مناظره گفت: مردم عزیز شش ماه است که تمام براندازان خارجی و تندروهای داخلی من را تخریب کردند. حتی برخی از مشکلات اقتصادی را، همین آقایان حاضر در این جلسه، به گردن من انداختند.

همتی افزود: من هیچ نگفتم، همین آقایان حاضر در اینجا، می دانند که من با دستان تقریبا خالی در بانک مرکزی، با ترامپ جنگیدم، ولی به رویشان نمی آورند، چون باید من را تخریب کنند.

وی افزود: من می دانستم اگر وارد صحنه انتخابات شوم، تخریب‌ها، تقریبا صد برابر خواهد شد. ولی گفتم ممکن است، هیچ وقت نتوانم خودم را ببخشم. لذا در لحظات آخر و در دو ساعت مانده به پایان ثبت نام، در صحنه حاضر شدم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه آقای روحانی رئیس جمهور خوبی در دوران تعامل بود، آن سال‌ها را به یاد بیاورید،گفت: اما هیچکس نمی‌دانست که او در دوران جنگ اقتصادی چگونه عمل خواهد کرد. هیچ‌کس ترامپ و کارهایش را پیش بینی نمی کرد.

روحانی در جنگ اقتصادی موفق عمل نکرد

همتی با بیان اینکه روحانی نتوانست در دوران جنگ اقتصادی، آن طور که باید عمل کند،اظهار داشت: تیم ناهماهنگ اقتصادی و اعتماد به آدم‌هایی که خیر او را نمی خواستند و در کنار آن، تخریب‌ها و سنگ اندازی همین گروه از آقایانی که اینجا نشسته اند هم دخیل بود.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم، وقتی مردم خشمگین هستند، رئیس‌جمهور نباید بخندد و بگوید من هم صبح جمعه خبر دار شدم. مردم، هم وطنانم، ۳ سال است که آقایان تخم یاس و ناامیدی در جامعه می کارند. به شما الهام می‌کنند که رای شما هیچ اهمیتی ندارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: دشمنان خارجی و تندروهای داخلی هر دو از رای شما می ترسند، چون بازی آن‌ها به هم می‌خورد. شما مردم برای این صندوق رای، خون داده اید.

همتی گفت: در این ۱۲ سال با جوانان ما چه کار کردند که شعارشان از رای من کو؟ به شعار، «رای بی رای» تبدیل شد. ما در انتخاب‌هایمان اشتباه کردیم اما باعث نمی شود، وقتی زمین خوردیم دیگر بلند نشویم.

کشور را به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل می‌کنم

وی افزود: بیایید دوباره با هم یار دبستانی را بخوانیم، خوشحال باشیم. من قول می‌دهم کشور را از این پیچ خطرناک رد کنم. قول می‌دهم کشور را به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل کنم. نمی‌گذارم دیگر کسی به خاطر معیشت شرمنده خانواده‌اش شود. این کاری است که من بلد هستم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: از تاج‌زاده و جنیدی تا صفایی فراهانی، از فردوسی‌پور و دایی تا آذری جهرمی، از طیب نیا و پزشکیان تا کرباسچی و فرجی دانا، از مسجد جامعی و ظفرقندی تا محمد جواد ظریف، همه‌ آنها می‌توانند در کنار من باشند، برای آنکه ایرانی بهتر داشته باشیم.

همتی اظهار داشت: من هیچ ترسی ندارم، نه برادرانم فاسد هستند و نه پسرم و نه همسرم و نه دخترانم. من به هیچ کس باج ندادم و نخواهم داد.

وی خطاب به مردم ایران، گفت: به من اعتماد کنید، روز رای گیری بزنید زیر میز، روز ۲۸ خرداد نگذارید به روز ۲۸ مرداد تبدیل شود. قدرت خودتان را به همه کسانی که نمی‌خواهند خوشحالیتان را ببینند، نشان دهید. به همه کسانی که می‌گویند اگر مشکل دارید جمع کنید و بروید. اینجا وطن ما و اینجا ایران ماست.