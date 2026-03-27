آیت الله لائینی: حضور آمریکا در منطقه تهدید و ناامنی برای کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تاکید بر تقوا و استقامت ملت در برابر دشمنان، بر یاری مظلومان، وحدت، صبر و اطاعت از رهبری، حمایت از کشاورزان و دامداران و آمادگی در مقابل تهدیدهای خارجی تأکید کرد. وی ضمن تقدیر از رزمندگان، مردم و مسئولین، بر اهمیت ادامه مقاومت تا رسیدن به پیروزی نهایی تاکید مرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ابتدای سخنان خود همه مردم و خود را به تقوا سفارش و توصیه کرد و گفت: قطعا باید ایمان به یاری خدا داشته باشیم و محکم در مقابل ظالمان بایستیم.

وی با اشاره به روز ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، افزود: :این روز فرصتی است تا ملت با ۹۸/۲ دهم آرا پایبندی خود را به جمهوری اسلامی نشان دهند. همچنین روز ۱۳ فروردین، روز طبیعت، در پیش روست و اگر خدا بخواهد تا ۱۲ فروردین پیروزی قاطعی نصیب ما شود، مردم می‌توانند با شادمانی روز طبیعت را جشن بگیرند.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فصل کشاورزی و حمایت از کشاورزان و دامداران اشاره کرد: کشاورزی و دامداری اساس و زیربنای اقتصاد جامعه است. اگر کسی آب و خاک دارد اما فقیر است، این نشانه بی‌عرضگی است و مسئولان باید به کشاورزان و دامداران توجه بیشتری کنند و مشکلات مربوط به دام سبک، دام سنگین، طیور و نهاده‌های دامی را حل کنند.، همچنین کالابرگ برای دام و طیور باید در نظر گرفته شود تا فشار تورم کاهش یابد و کشاورزی پربرکت داشته باشیم.

ایستادگی ملت و اهمیت جمهوری اسلامی

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر مسیر انقلاب گفت: انقلاب سه مرحله داشت، مرحله اول قیام سال ۴۲، مرحله دوم روز ۱۲ فروردین ۵۸ که ملت با رای خود جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و مرحله سوم استمرار و استقامت ملت در مسیر ربنا الله است. ملت ایران ۴۷ سال پای آرمان خود ایستاده و شایستگی خود را نشان داده است.

وی با تقدیر از رزمندگان حاضر در میدان نبرد افزود:رزمندگان با جان و مال و اندیشه خود پای لانچرها، موشک‌ها و پهپادها ایستاده‌اند و با برنامه‌ریزی، تاکتیک و فناوری میدان را اداره می‌کنند،مردم نیز در سنگر خیابان‌ها حضور دارند و دولت با تأمین کالاها، سوخت، برق و امنیت زمینه آرامش جامعه را فراهم کرده است.

هشدار به دشمنان و حمایت از امنیت ملی

آیت‌الله محمدی لائینی به تهدیدهای خارجی، به ویژه آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: حضور آمریکا در منطقه تهدید و ناامنی برای کشورهای همسایه است و ایران حق دارد در مقابله با پایگاه‌ها و تجمع نیروهای آمریکایی اقدام کند. مردم آماده هستند اگر جبهه زمینی باز شود در خط مقدم حاضر شوند و هیچ نیروی دشمن زنده باز نخواهد گشت.

وی همچنین درباره فعالیت برخی افراد در فضای مجازی اظهار داشت: کسانی که مردم را به اغتشاش و حمایت از دشمنان تشویق می‌کنند، اموالشان باید مصادره شود و خسارت‌ها جبران گردد.

آیت‌الله محمدی لائینی ضمن تقدیر از رسانه ملی و مسئولین استان گفت: اخبار جنگ و وقایع کشور باید تنها از رسانه ملی دریافت شود و به شایعات فضای مجازی اعتماد نشود.

وی در پایان خطاب به ملت و رزمندگان گفت: ما خواهان ادامه جنگ تا حصول نتیجه نهایی یعنی اخراج آمریکا، برچیده شدن پایگاه‌های آمریکا، گرفتن غرامت‌ها و انتقام خون شهیدان هستیم و این مسیر با وحدت کلمه ملت و اطاعت از رهبری ادامه خواهد یافت.