  1. استانها
  2. مازندران
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

آیت الله لائینی: غفلت از اقتصاد و فضای مجازی نقطه نفوذ جنگ ترکیبی است

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به عرصه‌های مختلف مقاومت، هشدار داد که بی‌توجهی به اقتصاد و فضای مجازی می‌تواند کشور را در برابر جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر، با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، بر لزوم هماهنگی در همه جبهه‌های اثرگذار تأکید کرد و گفت: امروز مواجهه با تهدیدها تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود و عرصه‌های اقتصادی و فضای مجازی نیز به میدان اصلی تقابل تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن از نقاط ضعف مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند، افزود: هرجا انسجام و مدیریت کافی وجود نداشته باشد، همان نقطه می‌تواند به مسیر نفوذ تبدیل شود و سایر موفقیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران فضای مجازی را یکی از حوزه‌های حساس و اثرگذار دانست و اظهار کرد: رهاشدگی یا کم‌توجهی به این فضا می‌تواند پیامدهای فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد و لازم است برای آن سیاست‌گذاری دقیق‌تری صورت گیرد.

او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: نوسانات و وابستگی‌های اقتصادی، فشارهایی بر معیشت مردم ایجاد کرده که نیازمند تقویت نگاه مقاومتی و اصلاح ساختارها در این حوزه است.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های تاریخی، از جمله جنگ احد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از رخدادها، بی‌توجهی به یک نقطه کلیدی موجب تغییر نتیجه شده و امروز نیز توجه هم‌زمان به همه حوزه‌های اثرگذار ضروری است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان محلی در حوزه‌های اجرایی و عمرانی، بر اجرای جدی سیاست‌های کلان در حوزه اقتصاد و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: تقویت همه‌جانبه جبهه‌های مختلف می‌تواند از شکل‌گیری آسیب‌های جدید جلوگیری کند.

کد مطلب 6808372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها