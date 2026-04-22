آیت الله لائینی: غفلت از اقتصاد و فضای مجازی نقطه نفوذ جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر، با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، بر لزوم هماهنگی در همه جبهههای اثرگذار تأکید کرد و گفت: امروز مواجهه با تهدیدها تنها در میدان نظامی خلاصه نمیشود و عرصههای اقتصادی و فضای مجازی نیز به میدان اصلی تقابل تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه دشمن از نقاط ضعف مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند، افزود: هرجا انسجام و مدیریت کافی وجود نداشته باشد، همان نقطه میتواند به مسیر نفوذ تبدیل شود و سایر موفقیتها را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در مازندران فضای مجازی را یکی از حوزههای حساس و اثرگذار دانست و اظهار کرد: رهاشدگی یا کمتوجهی به این فضا میتواند پیامدهای فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد و لازم است برای آن سیاستگذاری دقیقتری صورت گیرد.
او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: نوسانات و وابستگیهای اقتصادی، فشارهایی بر معیشت مردم ایجاد کرده که نیازمند تقویت نگاه مقاومتی و اصلاح ساختارها در این حوزه است.
آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربههای تاریخی، از جمله جنگ احد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از رخدادها، بیتوجهی به یک نقطه کلیدی موجب تغییر نتیجه شده و امروز نیز توجه همزمان به همه حوزههای اثرگذار ضروری است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مسئولان محلی در حوزههای اجرایی و عمرانی، بر اجرای جدی سیاستهای کلان در حوزه اقتصاد و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: تقویت همهجانبه جبهههای مختلف میتواند از شکلگیری آسیبهای جدید جلوگیری کند.
