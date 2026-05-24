به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان یگان ویژه استان مازندران، با گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، اظهار کرد: دشمنان انتظار داشتند در نبرد اخیر، عوامل خود را به میدان بیاورند اما هوشیاری مردم و آمادگی رزمندگان ولایتمدار، اجازه عرض‌اندام به سرمایه‌های اسرائیل و مزدوران غرب را نداد.

وی با استناد به اعترافات علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشتیبانی از مخلان امنیت، افزود: امروز دو جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، همزمان در یک میدان مقابل وارثان امیرالمؤمنین (ع) صف‌آرایی کرده‌اند، اما شما نیروهای امنیتی و رزمندگان با روحیه جهادی، بیش از ۱۶ پایگاه آنان را منهدم و آنان را به عقب راندید.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تجلیل از نقش نیروهای یگان ویژه، تصریح کرد: همان نسلی که خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز امنیت پایدار کشور را رقم می‌زند. اگر شما در آن روز بودید همان حماسه را می‌آفریدید و اگر فاتحان خرمشهر امروز حضور داشتند، همین اقتدار و امنیت را به ارمغان می‌آوردند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان ضمن دعا برای سلامت و توفیق روزافزون نیروهای امنیتی، آنان را سربازان دین، کشور و نظام جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد: استمرار روحیه ایمانی، انس با قرآن و آمادگی رزمی، رمز ادامه این پیروزی‌ها و «زدن بر دهان دشمن» خواهد بود.