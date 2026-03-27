به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح نخستین آدینه ۱۴۰۵ بارش‌های شدید باران و تگرگ در شاهرود سبب بروز سیلاب های شدید در شهرستان‌های شاهرود و میامی شد.

بارش شدید تگرگ و سیلاب در نقاطی مانند تاش و مجن و بسطام در شمال شهرستان شاهرود و همچنین پل ابریشم و کلاته‌های شرقی میامی باعث بروز خسارات گسترده به اراضی کشاورزی و باغات، زیرساخت ها و ابنیه و راه ها شده است.

تگرگ همچنین به بروز خسارات گسترده به محصولات سردرختی باغات به ویژه زردآلو در شهرستان شاهرود و میامی شده است.

ستاد مدیریت بحران شهرستان های شاهرود و میامی نیز جلسه اضطراری تشکیل داده و گروه های امدادی، راهداری و همچنین هلال احمر به مناطق سیل زده در شمالی شهرستان شاهرود و مناطقی از شهرستان میامی اعزام شده اند.

گفته می‌شود در برخی نقاط مانند تاش خودروهای مسافران و گردشگران در سیلاب گرفتار شده و امدادرسانی به آن‌ها در دست اقدام است.

هرچند هنوز از میزان خسارات خبری در دست نیست اما سیلاب محورهای مواصلاتی را در شمال شهرستان شاهرود و بخش‌هایی از شهرستان میامی را مسدود کرده است.

ارزیابان همچنان در منطقه حضور دارند و مسیرهای مسدود شده به واسطه سیل متعاقبا از سوی خبرگزاری مهر استان سمنان اعلام می‌گردد همچنین پلیس راه از مردم درخواست کرده که با توجه به شرایط کنونی به نقاط مرتفع و مسیرهای بین شهری تردد نداشته باشند. از مسافران نوروزی هم درخواست شده تا درشهرهای شاهرود و میامی موقتا اسکان داشته باشند تا شرایط تردد خودروها تثبیت شود.