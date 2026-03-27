به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی نیسان که از مسیر روستای شاآباد به سمت جاجرم در حال حرکت بود، با وجود هشدار تیم‌های امدادی وارد جریان سیلاب شد و متأسفانه دچار حادثه شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر که برای امدادرسانی به روستای شاآباد اعزام شده بودند، بلافاصله عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی گفت: نجاتگران در همان لحظات اولیه، با همکاری مردم محلی، یکی از سرنشینان نیسان را از میان سیلاب نجات داده و به منطقه امن منتقل کردند.

محبان تصریح کرد: با وجود شرایط نامساعد و شدت جریان آب، عملیات جست‌وجو بدون وقفه ادامه یافت و با اضافه شدن تیم‌های تخصصی واکنش سریع، روند جست‌وجو سرعت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه عملیات، خودروی نیسان در پایین‌دست مسیر سیلاب کشف شد و تلاش‌ها برای یافتن سرنشین مفقودشده همچنان با تمام توان ادامه دارد.