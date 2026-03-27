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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

بندرلنگه با ۱۵۹ میلیمتر صدر نشین در میزان بارش ها در هرمزگان

بندرلنگه با ۱۵۹ میلیمتر صدر نشین در میزان بارش ها در هرمزگان

بندرعباس- پس از آغاز به کار سامانه قدرتمند بارشی در هرمزگان، میزان بارندگی در هرمزگان به شدت افزایش یافته و بندرلنگه با ۱۵۹ میلیمتر بیشترین بارندگی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه قدرتمند بارشی از روز گذشته کار خود را آغاز کرد، و بر اساس پیش‌بینی ها، بارش های قدرتمندی سراسر هرمزگان را فرا گرفت.

شهر های هرمزگان در ۷۲ ساعت گذشته چه مقدار باران را تجربه کردند؟

بندرعباس ۶۲ میلیمتر

بندرلنگه ۱۵۹ میلیمتر

کیش ۱۰۷ میلیمتر

میناب ۴۴ میلیمتر

قشم (دریایی) ۷۳ میلیمتر

جاسک ۷۲ میلیمتر

بستک ۶۰ میلیمتر

پارسیان ۳۶ میلیمتر

حاجی آباد ۵۲ میلیمتر

رودان ۲۹ میلیمتر

بشاگرد ۲۵ میلیمتر

جزیره لاوان ۳۶ میلیمتر

بندرخمیر ۷۹ میلیمتر

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته بندرلنگه با ۱۱۶ میلیمتر، کیش با ۹۲ میلیمتر، قشم با ۷۰ میلیمتر، بندرخمیر با ۷۹ میلیمتر، و بندرعباس با ۵۸ میلیمتر بیشترین میزان باران را تجربه کردند.

کد مطلب 6784709

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