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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

برخورد دو خودروی پراید در محور اراک به قم پنج مصدوم بر جای گذاشت

برخورد دو خودروی پراید در محور اراک به قم پنج مصدوم بر جای گذاشت

اراک - سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در محور اراک به قم، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:ساعت ۱۹ و ۳۷ دقیقه شامگاه امشب (جمعه)، در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف در محور اراک به قم، بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های «شهیدان عطیفه» و «الزهرا(س)» به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بر اساس این گزارش، در این سانحه رانندگی پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی لازم در صحنه حادثه، توسط کارشناسان اورژانس برای تکمیل روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

نظری افزود: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6972851

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