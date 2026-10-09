برخورد دو خودروی پراید در محور اراک به قم پنج مصدوم بر جای گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:ساعت ۱۹ و ۳۷ دقیقه شامگاه امشب (جمعه)، در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف در محور اراک به قم، بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های «شهیدان عطیفه» و «الزهرا(س)» به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بر اساس این گزارش، در این سانحه رانندگی پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی لازم در صحنه حادثه، توسط کارشناسان اورژانس برای تکمیل روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

نظری افزود: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.