به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات اعزامی کشورمان به این مسابقات که دیروز راهی این کشور شدند، به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری – علی اصغر سلطانی
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه
۷۴ کیلوگرم: محمدماهان خرمکاه
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند - سبحان اسمی
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پا
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد – امیرحسین نقدعلی پور
سرمربی: احسان امینی
مربیان: بهنام احسان پور - بیژن زینی فر
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری
۶۰ کیلوگرم: امیررضا نقیبی
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – محمدرضا غلامی
۷۲ کیلوگرم: محمد کاظمی - احمدرضا محمدیان
۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی - امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: محمدمهدی درخشان
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: ایرج نوروزی
داور: جواد ابوطالبی
