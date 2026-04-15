۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

برای حضور در رقابت‌های جام قهرمانان؛

 تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان راهی کشور ترکیه شدند

رقابت‌های بین‌المللی کشتی جوانان جام قهرمانان روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ فروردین‌ماه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات اعزامی کشورمان به این مسابقات که دیروز راهی این کشور شدند، به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری – علی اصغر سلطانی
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه
۷۴ کیلوگرم: محمدماهان خرمکاه
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند - سبحان اسمی
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پا
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد – امیرحسین نقدعلی پور
سرمربی: احسان امینی
مربیان: بهنام احسان پور - بیژن زینی فر

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری
۶۰ کیلوگرم: امیررضا نقیبی
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – محمدرضا غلامی
۷۲ کیلوگرم: محمد کاظمی - احمدرضا محمدیان
۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی - امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: محمدمهدی درخشان
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: ایرج نوروزی
داور: جواد ابوطالبی

