۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

پس از تخریب و آسیب دیدگی؛

آغاز بازسازی کمپ تیم های ملی و فدراسیون کشتی

فدراسیون کشتی روند بازسازی کمپ تیم های ملی و ساختمان اداری کشتی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم تروریست صهیونیستی آسیب های جدی به کمپ تیم های ملی و فدراسیون کشتی وارد شد.

در اثر این آسیب ها رستوران، خانه های کشتی شهید مصطفی صدرزاده و شهید ابراهیم هادی، ساختمان اداری و سایر اماکن فدراسیون در بخش هایی همچون دیوارها، شیشه ها، سازه سقف، روشنایی های سالن های محل تمرین و اتاق ها، تشک کشتی، لوازم اتاق ها و ... دچار خسارت سنگین شد.

به دلیل در پیش بودن رقابت های جهانی در رده های سنی مختلف و بازی های آسیایی و لزوم برگزاری اردوها در کمپ تیم های ملی کشتی، فدراسیون بلافاصله روند بازسازی این اماکن را آغاز کرده است.

کد مطلب 6802347

