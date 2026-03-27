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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

شرایط فولاد خوزستان و فولاد مبارکه تحت کنترل است و جای نگرانی نیست

شرایط فولاد خوزستان و فولاد مبارکه تحت کنترل است و جای نگرانی نیست

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بیان کرد: در حال حاضر فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، شرایط تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ایکس نوشت: پیرو حمله متجاوزان صهیونی_آمریکایی به کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، با مدیران عامل شرکت‌ها و استانداران محترم خوزستان و اصفهان تلفنی گفت‌وگو داشتم و تاکید کردم: حمله به زیرساخت‌های صنعتی کشور، نشانه استیصال دشمن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، شرایط تحت کنترل است و جای نگرانی نیست، گفت: هدف دشمن که دچار بی‌دستاوردی‌ست، سلب آرامش مردم ‎ایران است، اما ‎برای ایران و با همت جوانان و نخبگان ایرانی، همه خسارات و خرابی‌ها جبران و بهتر از گذشته خواهیم ساخت. دشمن رفتنی است و ایران ما ماندنیست. همان‌طور که مغول‌ها رفتند و ایران عزیزمان ماند.

کد مطلب 6785024
محسن صمیمی

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