شرکت فولاد خوزستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: لحظاتی پیش هواپیمای جنگی متجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی شرکت صنایع فولاد خوزستان را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادند.

اطلاعات تکمیلی تا لحظاتی دیگر اعلام می‌شود.