شرکت فولاد خوزستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: لحظاتی پیش هواپیمای جنگی متجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی شرکت صنایع فولاد خوزستان را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادند.
اطلاعات تکمیلی تا لحظاتی دیگر اعلام میشود.
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله جنگندههای دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شرکت فولاد خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: لحظاتی پیش هواپیمای جنگی متجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی شرکت صنایع فولاد خوزستان را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادند.
اطلاعات تکمیلی تا لحظاتی دیگر اعلام میشود.
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