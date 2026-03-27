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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

شرکت فولاد خوزستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

شرکت فولاد خوزستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله جنگنده‌های دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شرکت فولاد خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: لحظاتی پیش هواپیمای جنگی متجاوز رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی شرکت صنایع فولاد خوزستان را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادند.

اطلاعات تکمیلی تا لحظاتی دیگر اعلام می‌شود.

کد مطلب 6784845

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      به دو تا شرکت فولاد حمله کردند ،به اصفهان وخوزستان ،به چه هدفی ،؟ ایا فولاددر تولید تجهیزات نظامی تاثیر داره که حمله کردند مکان این صنایع رو کی داده ؟
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      چشم در برابر چشم رو اجرا کنید بکوبید دوبی رو

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