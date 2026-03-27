به گزارش خبرنگار مهر، داوود سعیدی عصر جمعه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی، از توجه و همراهی مسئولان با جامعه هنری قدردانی کرد.

وی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در موقعیتی که مسئولان با حجم بالایی از مسئولیت‌ها و دغدغه‌ها مواجه هستند، حضور آنان در جمع هنرمندان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه هنر و هنرمند در جامعه است.

سعیدی افزود: این دیدار در روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی، برای ما مایه افتخار و دلگرمی است و از این بابت صمیمانه سپاسگزاریم.

این هنرمند پیشکسوت گلستانی با آرزوی توفیق برای مسئولان و مردم ایران اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید، همگی در سلامت و آرامش باشیم و کشور عزیزمان ایران همچون گذشته از تمامی بحران‌ها و تهدیدات سربلند عبور کند.

وی با تأکید بر روحیه ایستادگی ملت ایران گفت: تجربه نشان داده است که ایران در برابر سختی‌ها و چالش‌ها همواره پیروز بوده و این مسیر با همدلی و انسجام ادامه خواهد یافت.