به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو خورشیدی، طراح صحنه پیشکسوت تئاتر و از چهره‌های تأثیرگذار تئاتر ایران، به مناسبت ۷ فروردین، روز ملی هنرهای نمایشی مصادف با روز جهانی تئاتر (٢٧ مارس) پیامی منتشر کرد.

متن کامل پیام خسرو خورشیدی به این شرح است:

«تئاتر، ترسیم تعالی تمدن‌ها و تبلور فهم اجتماعی ملت‌هاست که هنرمندانه ارزش‌های انسانی و گنجینه‌های تاریخی را بیان می‌کند. تئاتر همواره با احترام به میراث فرهنگی و ستایش ارزش‌های ملی، اصالت و هویت ملت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

تئاتر ایران، فرزند خلف جامعه‌ای است که همواره خود را منادی زندگی، انسانیت، صلح، اخلاق، معنویت و دیگردوستی معرفی کرده و عزتمندانه یادآور غرور و اراده مردم این سرزمین بوده است. هنری که آگاهانه تماشاگران را به «خداپرستی» و «وطن‌دوستی» دعوت کرده و با تکیه بر دو ستون ایمان و آرمان، «برابری» و «برادری» را پیشنهاد داده است.

در ایران عزیز ما، «روز ملی هنرهای نمایشی» در ایران مقارن با «روز جهانی تئاتر» گرامی داشته می‌شود. این روز مرور زیباترین مفاهیم انسانی و باشکوه‌ترین فضیلت‌های ایرانی است. به اهتمام هنرمندان تئاتر، به هم‌زیستی شرافتمدانه‌ی با دیگر ملل محترم دنیا به استقلال و اقتدار این سرزمین تاکید می‌شود.

ایمان دارم در این روزگار پرستیز، مسئولیت شهروندی هنرمندان تئاتر سرزمین سربلندم ایجاب می‌کند که در دفاع از میهن خویش، «راویان اعتزاز و اقتدار ایران» و «سفیران نوع‌دوستی ایرانیان» باشند و هم‌چنان که پیش از این نیز با کلیدواژه‌های اخلاق و انسانیت و پایداری پرچمدار هنر هویت‌زا و فرهنگ‌آفرین بوده‌اند، معرف شایستگی‌ها و بایستگی‌های ایران عصر خویش شوند.

من ایمان دارم که هر چقدر وطن خویش را دوست داشته باشیم، این خاک پرگهر آبادتر و آزادتر خواهد بود.

اینجانب فرا رسیدن «روز ملی هنرهای نمایشی» را گرامی می‌دارم و ضمن عرض ارادت به محضر یکایک هنرمندان و فعالان این هنر بی‌بدیل، از این روز عزیز و ارزشمند به عنوان نمادی از «انسانیت»، «ایرانیت» و «اخلاق» یاد می‌کنم.

دوستدار شما، خسرو خورشیدی»

هرسال مصادف با روز ملی هنرهای نمایشی، پیامی توسط یک هنرمند شاخص و پیشکسوت تئاتر، نوشته می‌شود.

همچنین سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با خسرو خورشیدی و رونمایی از پوستر ملی هنرهای نمایشی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و جمعی از هنرمندان هنرهای نمایشی استان که در مدرسه «شجره طیبه» میناب حضور داشتند گفتگوی تلفنی داشت.

وی در این تماس تلفنی گفت: بدخواهان می‌خواهند که این درخت تنومند قطع شود، اما فرزندان ایران زمین حافظ آن خواهند بود.‌ تا پایان زمین «ایران» هست و خواهد بود و یاد و نام فرزندان «میناب» در کنار ایران خواهد ماند.