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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان ایلام در اثر سیلاب دچار تخریب شد

بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان ایلام در اثر سیلاب دچار تخریب شد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان ایلام در اثر سیلاب دچار تخریب شده است.

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، از وارد شدن خسارات قابل توجه به جامعه عشایری استان خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های میدانی، بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان در اثر سیلاب اخیر دچار تخریب، ریزش و یا انسداد شده است که این امر دسترسی به مسیرهای کوچ و مناطق استقرار عشایر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، گزارش جامع خسارات جهت برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای اقدامات جبرانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6785049

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