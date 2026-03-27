فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، از وارد شدن خسارات قابل توجه به جامعه عشایری استان خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های میدانی، بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان در اثر سیلاب اخیر دچار تخریب، ریزش و یا انسداد شده است که این امر دسترسی به مسیرهای کوچ و مناطق استقرار عشایر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، گزارش جامع خسارات جهت برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای اقدامات جبرانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه خواهد شد.