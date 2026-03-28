پیش بینی وزش بادهای شدید در همدان

محمد حسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین شرایط جوی استان همدان اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، امروز شنبه هشتم فروردین، پدیده غالب در استان وزش باد شدید و نسبتا شدید است که در برخی نقاط، بهویژه در مناطق کوهستانی، رگبار موقت باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف نیز قابل پیشبینی است.
باقریشکیب افزود: فردا، یکشنبه، آسمان استان به طور عمده صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و وزش باد نسبتا شدید و شدید در برخی ساعات همچنان انتظار میرود.
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در گذر موج ضعیفهای جو، در بعدازظهر دوشنبه و شب آن، مجددا بارش باران در برخی نقاط استان رخ خواهد داد.
وی بیان کردک از روز سهشنبه به بعد، آسمان استان مجددا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و دمای هوا نیز روند افزایشی داشته و انتظار داریم در طول روز، افزایش دما بین دو تا سه درجه سانتیگراد مشاهده شود.
باقری شکیب همچنین وضعیت دمایی استان را گزارش داد و گفت: دمای بیشینه روز گذشته همدان به ۱۱ درجه سانتیگراد رسید و دمای کمینه صبح امروز نیز در گلتپه صفر درجه سانتیگراد ثبت شد. همچنین، در ۲۴ ساعت گذشته، دمای هوای همدان بین ۹ و چهار درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
