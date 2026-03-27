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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

کارگروه آرد و نان جوانرود مصوبات جدیدی تصویب کرد

کارگروه آرد و نان جوانرود مصوبات جدیدی تصویب کرد

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود از برگزاری نخستین جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان و تصویب چند مصوبه برای ساماندهی وضعیت خبازی‌ها و تأمین پایدار نان خبر داد.

غفار قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود به دعوت مدیریت جهاد کشاورزی و با حضور معاونان فرمانداری و اعضای کارگروه برگزار شد و در این نشست درخواست‌ها و مسائل مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای کارگروه، چند مصوبه برای ساماندهی بهتر وضعیت تولید و توزیع نان در شهرستان به تصویب رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود تصریح کرد: یکی از مصوبات مهم این جلسه تأکید بر تجهیز واحدهای خبازی به موتور برق و سیلندر گاز بود تا در شرایط اضطراری امکان ادامه فعالیت خبازی‌ها و تأمین نان مورد نیاز شهروندان فراهم باشد.

قنبری ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد اطلاع‌رسانی لازم از طریق روش‌های مختلف به خبازی‌های سطح شهرستان انجام شود تا نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.

وی همچنین از انجام بازدیدهای میدانی برای بررسی وضعیت خبازی‌ها خبر داد و گفت: مدیران و اعضای شورای آرد و نان در قالب چهار تیم تخصصی از ۲۰ واحد خبازی در سطح شهرستان بازدید کرده و وضعیت تجهیزات آن‌ها برای استفاده در شرایط اضطراری را مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیشتر واحدهای مورد بازدید از آمادگی لازم برخوردار بودند و به واحدهایی که تجهیزات مورد نیاز را در اختیار نداشتند نیز تأکید شد در اسرع وقت نسبت به تهیه موتور برق و سیلندر گاز اقدام کنند.

کد مطلب 6784547

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