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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

شهادت دو خبرنگار «المنار» و «المیادین» در حمله رژیم صهیونیستی+ فیلم

شهادت دو خبرنگار «المنار» و «المیادین» در حمله رژیم صهیونیستی+ فیلم

«علی شعیب» خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار و «فاطمه فتونی» خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنانی، خبرها از شهادت دو خبرنگار سرشناس لبنانی در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جنوب لبنان، «علی شعیب» خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار و «فاطمه فتونی» خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین به شهادت رسیدند.

رسانه ها اعلام کردند که «محمد فتونی» تصویربردار خبری همراه با فاطمه فتونی و علی شعیب خبرنگاران المیادین و المنار هم در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

کانال تلگرامی «نایا» تصاویری پخش کرده است که گفته می شود مربوط به حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محل اقامت خبرنگاران در منطقه «جزین» در جنوب لبنان است.


نایا همچنین تصویری از خودروی حامل این دو خبرنگار لبنانی پخش کرد که هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

شهادت دو خبرنگار «المنار» و «المیادین» در حملات رژیم صهیونیستی+ فیلم


دو شبکه تلویزیونی المنار و المیادین شهادت خبرنگاران خود را تأیید کردند.

«رونی ألفا» رئیس دفتر المیادین در لبنان ضمن تسلیت شهادت فاطمه فتونی خبرنگار این شلکه گفت: فاطمه فتونی قهرمان المیادین و کلام مکتوب و رسانه‌های عربی و بین‌المللی بود.

وی تأکید کرد: ما در سوگ فاطمه فتونی هستیم و به روح او سوگند یاد می‌کنیم که به پیام مقاومت، آزادی و حاکمیت متعهد خواهیم ماند. فاطمه فتونی پیام مقاومت، آزادی و حاکمیت را از سرزمین جنوب به ما می‌رساند.

کد مطلب 6785576

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      4 12
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه
    • ایرانی IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      2 12
      پاسخ
      این کشورهای دنیا بایدجمع بشن وجلوی اسراییل را بگیرند.نتانیاهو راباید کشت.این صهیونیستهابیشترمردم منطقه راکشتندوبعدمیرن سراغ اروپا روسیه وخودامریکا حالامیبینی.صهیونیستهاباسرعتی بسیاربالا درحال نسل کشی مسلمانان هستندوبعدش میرن سراغ اروپا و بقیه کشورها.ولی ایران ضربه های محکمی بهش زده وخواهدزد.این اسراییل بایدنابودبشه. روح شون شاد.این خبرنگاران ..
    • سید علی IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد این گل های پرپر شده . تسلیت به والدین محترمشان و همکاران این شهدای گرانقدر( میدان ) در المیادین.

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