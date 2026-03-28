شهادت دو خبرنگار «المنار» و «المیادین» در حمله رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنانی، خبرها از شهادت دو خبرنگار سرشناس لبنانی در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جنوب لبنان، «علی شعیب» خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار و «فاطمه فتونی» خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین به شهادت رسیدند.

رسانه ها اعلام کردند که «محمد فتونی» تصویربردار خبری همراه با فاطمه فتونی و علی شعیب خبرنگاران المیادین و المنار هم در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

کانال تلگرامی «نایا» تصاویری پخش کرده است که گفته می شود مربوط به حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محل اقامت خبرنگاران در منطقه «جزین» در جنوب لبنان است.



نایا همچنین تصویری از خودروی حامل این دو خبرنگار لبنانی پخش کرد که هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.



دو شبکه تلویزیونی المنار و المیادین شهادت خبرنگاران خود را تأیید کردند.

«رونی ألفا» رئیس دفتر المیادین در لبنان ضمن تسلیت شهادت فاطمه فتونی خبرنگار این شلکه گفت: فاطمه فتونی قهرمان المیادین و کلام مکتوب و رسانه‌های عربی و بین‌المللی بود.

وی تأکید کرد: ما در سوگ فاطمه فتونی هستیم و به روح او سوگند یاد می‌کنیم که به پیام مقاومت، آزادی و حاکمیت متعهد خواهیم ماند. فاطمه فتونی پیام مقاومت، آزادی و حاکمیت را از سرزمین جنوب به ما می‌رساند.