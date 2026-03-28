به گزارش خبرنگار مهر، نشست ویژه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان بعدازظهر شنبه با هدف ارزیابی نهایی وضعیت ساختمانهای دولتی آسیبدیده در حملات اخیر برگزار شد و در آن بر ضرورت جمعبندی دقیق میزان خسارات و ارسال گزارش دستگاههای اجرایی به ادارهکل راه و شهرسازی استان تأکید شد.
این نشست با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری، حمیدرضا فلاح چمآسمانی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و جمعی از مدیران دستگاههای خدماترسان و امدادی برگزار شد و طی آن ابعاد خسارات واردشده به زیرساختهای اداری استان مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری چهار نشست تخصصی برای ارزیابی خسارات
حمیدرضا فلاح چمآسمانی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجامشده اظهار کرد: تاکنون چهار نشست تخصصی با هدف بررسی دقیق آسیبهای وارد شده به ساختمانهای دولتی برگزار شده است و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در کوتاهترین زمان ممکن برآورد کارشناسی خود از میزان خسارات را به این ادارهکل ارسال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند جمعبندی اطلاعات افزود: دریافت گزارشهای دقیق از سوی دستگاههای اجرایی برای تدوین گزارش نهایی و تصمیمگیری درباره اقدامات بعدی اهمیت زیادی دارد.
تأکید بر هماهنگی بیندستگاهی در مدیریت بحران
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مختلف در مدیریت شرایط بحران خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاههای امدادی و خدماترسان نقش کلیدی در مدیریت مؤثر بحران در شرایط فعلی دارد.
فلاح چمآسمانی ادامه داد: در این نشست نمایندگان دستگاههای مختلف گزارشهای اولیهای از میزان آسیبهای وارد شده به ساختمانهای متبوع خود ارائه کردند تا پس از جمعبندی نهایی، تصمیمات لازم برای بازسازی و تأمین اعتبار اتخاذ شود.
