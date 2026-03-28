به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از بازار و روند خدماترسانی عمومی در اهواز گفت: بحمدالله از لحاظ وفور کالا، ارزاق و مایحتاج مردم در سوپرمارکتها و بازارهای عمومی و میوه و ترهبار مشکلی نداریم.
وی افزود: قیمتها را نیز کنترل کردهایم، هرچند ممکن است در برخی موارد تفاوتهایی وجود داشته باشد که این موضوع به سراسر کشور مربوط است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر شهروندان احساس کردند قیمت کالایی به صورت نامتعارف افزایش یافته، حتماً با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و اطلاعرسانی کنند تا مسئولین مربوطه وارد شوند و برخورد لازم را انجام دهند.
موالیزاده با بیان اینکه خوشبختانه هیچ کمبودی در زمینه کالا نداریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با کنترل، رسیدگی و رصد وضعیت بازار، شرایط مناسبی داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: همکاری مردم بسیار مؤثر است و ما در کنار یکدیگر باید شرایط فعلی را مدیریت کنیم تا به حول و قوه الهی از این شرایط عبور کنیم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: به فضل خداوند با پیروزی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، وارد مرحلهای خواهیم شد که در تراز ملت بزرگ ایران است.
