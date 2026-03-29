زلزله ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی بستک هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۰۸:۳۰:۲۴ روز یکشنبه ۹ فروردین حوالی بستک در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۴۱ شمالی و ۵۴.۳۵ شرقی ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۴ کیلومتری بستک در استان هرمزگان، ۲۹ کیلومتری لار در استان فارس و ۳۵ کیلومتری گراش در استان فارس اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
