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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

خون شهدا جریان‌ساز است؛ تحقق پیشرفت کشور در سایه امنیت

خون شهدا جریان‌ساز است؛ تحقق پیشرفت کشور در سایه امنیت

شاهرود- استاد حوزه علمیه، خون شهدا را جریان‌ساز دانست و گفت: بسیاری از پیشرفت‌های علمی، دانشگاهی، فناوری و پزشکی کشور در بستر امنیتی محقق شده که خون پاک شهدا برای آن بر زمین ریخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حمید میرباقری شامگاه یکشنبه در اجتماع «اقتدار ملت انقلابی» شاهرود و یادواره شهدای دانش‌آموز که در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت خون شهدا اظهار کرد: خون شهدا جریان‌ساز است و برکات آن را امروز در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم.

وی افزود: بستر تمام پیشرفت‌ها از جمله کسب مقام‌های علمی دانشگاهی و دانش‌آموزی، اختراعات و پیشرفت‌های فناوری، توسعه علم پزشکی و حتی فعالیت تاجری که در تجارتخانه خود مشغول داد و ستد است، در بستر امنیتی محقق شده که خون شهیدان برای آن بر زمین ریخته شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر ضرورت قدردانی از خون شهدا گفت: امنیت و پیشرفتی که امروز در کشور داریم، مرهون و مدیون خون پاک شهدا است.

میرباقری با بیان اینکه امروز برکات خون شهدای انقلاب را نیز شاهد هستیم، تصریح کرد: امروز دنیا در برابر ملت ایران اسلامی ایستاده و به این ملت احترام می‌گذارد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان شاهرود، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: در یادواره‌های شهدا، پیش از آنکه از مجاهدت‌های شهدا تجلیل شود، باید از والدین و خانواده‌های شهدا قدردانی کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تربیت شهدا در بستر خانواده شکل گرفته است، گفت: اگر لقمه حلال پدران و دامان پاک مادران شهدا نبود، این شهدای عزیز تربیت نمی‌شدند.

میرباقری ادامه داد: دشمن پس از جنگ تحمیلی تصمیم گرفت خانواده‌ها را در قالب فرهنگی هدف قرار دهد، چرا که آثار پاک‌دامنی و زندگی حلال را در رزمندگان ایرانی و هشت سال دفاع مقدس مشاهده کرده بود.

وی با اشاره به تلاش مؤسسات فکری اسرائیلی و آمریکایی برای جمع‌آوری وصیت‌نامه‌های شهدا اظهار کرد: این مؤسسات که از نظر مالی حمایت می‌شدند، تلاش کردند وصیت‌نامه‌های شهدای ایران را جمع‌آوری و درباره آنها تحقیق کنند تا عواملی را که سبب می‌شود جوان این کشور جان خود را در کف دست بگیرد و در جبهه‌ها جانفشانی کند، شناسایی کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با بیان اینکه امروز نیز جوانان در نوک پیکان حملات جنگ نرم دشمنان قرار دارند، افزود: خانواده‌ها باید در این برهه حساس بیش از همیشه مراقب و هوشیار باشند.

کد مطلب 6912668

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