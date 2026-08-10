به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حمید میرباقری شامگاه یکشنبه در اجتماع «اقتدار ملت انقلابی» شاهرود و یادواره شهدای دانش‌آموز که در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت خون شهدا اظهار کرد: خون شهدا جریان‌ساز است و برکات آن را امروز در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم.

وی افزود: بستر تمام پیشرفت‌ها از جمله کسب مقام‌های علمی دانشگاهی و دانش‌آموزی، اختراعات و پیشرفت‌های فناوری، توسعه علم پزشکی و حتی فعالیت تاجری که در تجارتخانه خود مشغول داد و ستد است، در بستر امنیتی محقق شده که خون شهیدان برای آن بر زمین ریخته شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر ضرورت قدردانی از خون شهدا گفت: امنیت و پیشرفتی که امروز در کشور داریم، مرهون و مدیون خون پاک شهدا است.

میرباقری با بیان اینکه امروز برکات خون شهدای انقلاب را نیز شاهد هستیم، تصریح کرد: امروز دنیا در برابر ملت ایران اسلامی ایستاده و به این ملت احترام می‌گذارد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان شاهرود، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: در یادواره‌های شهدا، پیش از آنکه از مجاهدت‌های شهدا تجلیل شود، باید از والدین و خانواده‌های شهدا قدردانی کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تربیت شهدا در بستر خانواده شکل گرفته است، گفت: اگر لقمه حلال پدران و دامان پاک مادران شهدا نبود، این شهدای عزیز تربیت نمی‌شدند.

میرباقری ادامه داد: دشمن پس از جنگ تحمیلی تصمیم گرفت خانواده‌ها را در قالب فرهنگی هدف قرار دهد، چرا که آثار پاک‌دامنی و زندگی حلال را در رزمندگان ایرانی و هشت سال دفاع مقدس مشاهده کرده بود.

وی با اشاره به تلاش مؤسسات فکری اسرائیلی و آمریکایی برای جمع‌آوری وصیت‌نامه‌های شهدا اظهار کرد: این مؤسسات که از نظر مالی حمایت می‌شدند، تلاش کردند وصیت‌نامه‌های شهدای ایران را جمع‌آوری و درباره آنها تحقیق کنند تا عواملی را که سبب می‌شود جوان این کشور جان خود را در کف دست بگیرد و در جبهه‌ها جانفشانی کند، شناسایی کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با بیان اینکه امروز نیز جوانان در نوک پیکان حملات جنگ نرم دشمنان قرار دارند، افزود: خانواده‌ها باید در این برهه حساس بیش از همیشه مراقب و هوشیار باشند.