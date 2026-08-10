به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده است و دوومیدانی ایران با هدف‌گذاری کسب ۱۰ مدال وارد آخرین مرحله آماده‌سازی می‌شود. اردوی بلاروس و حضور ۱۴ ورزشکار ایران در یک مسابقه تدارکاتی فرصتی برای ارزیابی شرایط ملی‌پوشان بود. مسابقه‌ای که اگرچه در تقویم رسمی فدراسیون جهانی قرار نداشت و رکوردهای آن ثبت رسمی نمی‌شود اما تصویری از وضعیت فعلی ورزشکاران ارائه کرد.

حالا با قرار دادن رکوردهای ملی‌پوشان در کنار آخرین تاپ‌لیست آسیا می‌توان شرایط دوومیدانی ایران را بهتر بررسی کرد. این مقایسه نشان می‌دهد در برخی مواد فاصله با مدعیان اصلی زیاد نیست و در برخی دیگر باید در فرصت باقی‌مانده پیشرفت قابل توجهی ایجاد شود. در میان این شرایط زنان نیز با چند چهره امیدوارکننده می‌توانند برای ثبت یک اتفاق تاریخی در ناگویا تلاش کنند.

بلاروس یک محک برای روزهای پایانی

اردوی بلاروس در فاصله کوتاه تا بازی‌های آسیایی بیشتر با هدف آماده‌سازی و ارزیابی شرایط ورزشکاران برگزار شد. ملی‌پوشان ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد در مسابقات این کشور شرکت کردند و چند رکورد قابل توجه نیز به ثبت رساندند.

حسن تفتیان در ۱۰۰ متر زمان ۱۰.۲۶ ثانیه را ثبت کرد و بنیامین یوسفی در ۲۰۰ متر به زمان ۲۰.۸۷ ثانیه رسید. زهرا زارعی در ۴۰۰ متر ۵۱.۰۵ ثانیه دوید و ریحانه مبینی نیز در پرش طول به رکورد ۶.۴۴ متر رسید.

در بخش پرتاب‌ها نیز محمدرضا طیبی با پرتاب ۲۰.۴۱ متر در وزنه، صادق صمیمی با ۵۹.۷۳ متر در دیسک و حسن عجمی با ۱۸.۱۰ متر در وزنه کار خود را به پایان رساندند. علی امیریان نیز در ۸۰۰ متر زمان ۱:۵۰.۰۲ و در ۱۵۰۰ متر زمان ۳:۴۵.۲۳ دقیقه را ثبت کرد.

این نتایج را نمی‌توان به عنوان رکورد رسمی جدید ورزشکاران در نظر گرفت اما می‌توان از آنها برای بررسی روند آمادگی ملی‌پوشان در آستانه ناگویا استفاده کرد.

طیبی در جمع مدعیان آسیا

اگر قرار باشد از میان ورزشکاران ایران به دنبال نزدیک‌ترین گزینه‌ها به جمع مدال‌آوران ناگویا بگردیم نام محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه بیش از دیگران جلب توجه می‌کند.

طیبی پیش از این با رکورد رسمی ۲۰.۷۵ متر در رده سوم تاپ‌لیست آسیا قرار گرفته بود. دو ورزشکار بالاتر از او تاجیندرپال سینگ تور از هند با ۲۱.۰۳ متر و جیالیانگ ژینگ از چین با ۲۰.۹۵ متر قرار دارند.

این شرایط نشان می‌دهد ایران در پرتاب وزنه مردان تنها ماده‌ای را در اختیار دارد که در آن یکی از ورزشکارانش در جمع سه نفر نخست آسیا قرار گرفته است. طیبی در بلاروس نیز ۲۰.۴۱ متر پرتاب کرد و حالا باید دید در هفته‌های باقی‌مانده تا ناگویا می‌تواند به رکورد اصلی خود نزدیک شود و در روز مسابقه نیز بهترین عملکردش را ارائه دهد.

دوندگان ایران برای نزدیک شدن به مدعیان فرصت دارند

در دوهای سرعت فاصله ورزشکاران ایران با نفرات نخست آسیا بیشتر است اما همین موضوع به معنای از بین رفتن شانس آنها نیست. حسن تفتیان با رکورد رسمی ۱۰.۲۶ ثانیه در جایگاه ۶۶ تاپ‌لیست ۱۰۰ متر آسیا قرار دارد در حالی که پوریپول بون‌سون از تایلند با ۹.۹۹ ثانیه صدرنشین است و یوکی کویکه و فوکوتو کومورو از ژاپن نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

در ۸۰۰ متر نیز شرایط متفاوت است. علی امیریان با رکورد رسمی ۱:۴۷.۲۳ در رده ۲۳ آسیا قرار دارد و ارسلان حمیدی نیز با ۱:۴۷.۶۶ در رده ۳۳ ایستاده است. این دو ورزشکار برای رسیدن به جمع مدعیان اصلی باید رکوردهای خود را بهبود دهند ولی جایگاه آنها در تاپ‌لیست نشان می‌دهد فاصله‌شان با سطح بالای آسیا نسبت به برخی مواد کمتر است.

زنان و امید به یک اتفاق تاریخی

در کنار ماده‌هایی که ملی‌پوشان مرد برای رسیدن به مدال تلاش می‌کنند بخش زنان نیز می‌تواند یکی از نقاط امیدواری دوومیدانی ایران در ناگویا باشد. ریحانه مبینی در پرش طول با رکورد رسمی ۶.۴۷ متر در جایگاه هفدهم آسیا قرار دارد و در بلاروس نیز ۶.۴۴ متر پرید. سه نفر نخست این ماده رکوردهایی بین ۶.۷۵ تا ۶.۸۸ متر دارند و همین فاصله نشان می‌دهد مبینی برای رسیدن به مدال باید رکورد شخصی خود را ارتقا دهد.

زهرا زارعی نیز در ۴۰۰ متر با رکورد رسمی ۵۲.۷۱ ثانیه در رده نوزدهم آسیا قرار دارد. او در بلاروس زمان ۵۱.۰۵ ثانیه را ثبت کرد؛ رکوردی که اگرچه رسمی نیست اما می‌تواند از آمادگی بیشتر او خبر دهد.

فاطمه محیطی‌زاده نیز در هفتگانه یکی از چهره‌های قابل توجه تیم ایران محسوب می‌شود و حضور او در مواد ۱۰۰ متر مانع و پرش ارتفاع در مسابقات بلاروس بخشی از روند آماده‌سازی او برای رقابت اصلی است.

در بخش زنان هر رکورد جدید و هر پیشرفت در هفته‌های باقی‌مانده می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد و امیدها برای رسیدن به مدال و حتی ثبت یک اتفاق تاریخی را افزایش دهد.

۱۰ مدال هدفی که باید در ناگویا سنجیده شود

احسان حدادی در آغاز دوران ریاست خود در فدراسیون دوومیدانی از کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی صحبت کرد و فدراسیون نیز برای افزایش انگیزه ورزشکاران برنامه‌هایی از جمله پاداش ویژه برای مدال‌آوران در نظر گرفته است.

اکنون کمتر از دو ماه تا آغاز رقابت‌ها باقی مانده و ملی‌پوشان در مرحله‌ای قرار دارند که هر مسابقه و هر رکورد می‌تواند اهمیت داشته باشد. تاپ‌لیست آسیا نشان می‌دهد ایران در برخی مواد به مدعیان نزدیک‌تر است و در برخی مواد نیز برای رسیدن به جمع برترین‌ها باید پیشرفت کند.

این فاصله البته تنها معیار تعیین‌کننده نیست. بازی‌های آسیایی شرایط خاص خود را دارد و آمادگی روز مسابقه، مدیریت فشار، شرایط رقابت و توانایی ورزشکاران برای رسیدن به بهترین رکورد فصل می‌تواند معادلات را تغییر دهد.