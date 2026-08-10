قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته سوم ماه دوم تابستان ۱۴۰۵ (۱۹ تا ۲۵ مرداد) اعلام کرد.

میوه و سبزیجات امسال همچون سایر محصولات خوراکی متاثر از نرخ تورم نسبت به سال گذشته قیمت بالایی دارد. به عنوان مثال، سال گذشته هر کیلوگرم پسته تازه در بالاترین قیمت بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان بود اما امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار می‌آید.

هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۴۵، بادمجان قلمی ۶۹، بادمجان لامپی ۷۹، بامیه ۱۵۹، پیاز سفید ۴۴، پیاز زرد ۴۲ ، پیاز قرمز ۴۲، انواع پیاز ریز ۲۲، خیار رسمی ۸۳، خیار سالادی ۳۰، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۶۹، خیار گلخانه‌ای ۷۸، ذرت شیرین ۹۰، زنجبیل تازه ۳۶۰، سبزی پاک کرده ۱۱۳، سیب زمینی ۷۲، سیب زمینی ریز ۳۵، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۲۲۹ ، غوره آبگیری ۸۹، غوره عسگری ۹۹، انواع فلفل تند ۸۹، فلفل دلمه رنگی ۴۶، فلفل دلمه سبز ۷۱، سایر انواع فلفل شیرین ۱۲۹، فلفل کاپی تند ۸۹، فلفل کاپی شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۴۷، کاهو رسمی پاک کرده ۴۵ ،کدو مسمایی ۵۷، کرفس ۴۹، کلم (کاهو چینی) ۲۵، کلم بروکلی ۸۷، کلم سفید ۳۷، کلم قرمز ۵۷، گل کلم ۳۵، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۵۵، گوجه فرنگی بوته رس ۴۵، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۸۰، لوبیا سبز قیطونی ۹۹، لیمو ترش سنگی ۲۹۰، لیمو ترش مینابی ۲۱۹ و هویج فرنگی ۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.