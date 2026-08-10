جریمه ۱۳۰ میلبارد ریالی قاچاق ۴۰ هزار لیتر سوخت در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۰ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: این محموله سوخت قاچاق در جریان اقدامات و گزارشهای دریافتی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سقز شناسایی و داخل یک دستگاه خودرو کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال و در شعبه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
رحیمیان بیان کرد: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی مستندات و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای قانونی بودن حمل محموله ارائه نکرد، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.
وی تصریح کرد: متهم این پرونده به پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده پس از طی مراحل قانونی برای اجرای حکم در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.
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