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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

جریمه ۱۳۰ میلبارد ریالی قاچاق ۴۰ هزار لیتر سوخت در سقز

جریمه ۱۳۰ میلبارد ریالی قاچاق ۴۰ هزار لیتر سوخت در سقز

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی سوخت در شهرستان سقز به پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۰ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این محموله سوخت قاچاق در جریان اقدامات و گزارش‌های دریافتی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سقز شناسایی و داخل یک دستگاه خودرو کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال و در شعبه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمیان بیان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای قانونی بودن حمل محموله ارائه نکرد، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی تصریح کرد: متهم این پرونده به پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده پس از طی مراحل قانونی برای اجرای حکم در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

کد مطلب 6912674

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اینهایی که لو میروند به دلیل اختلافات در تقسیم پول قاچاق همدیگر را لو میدهند

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